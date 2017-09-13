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12:08 (мск), источник: NewsKo

Многофункциональные центры начали принимать заявления на перерасчёт пенсий

С 11 сентября пермские МФЦ начали принимать заявления на перерасчёт пенсий. Предполагается, что данная услуга будет особенно популярна среди женщин, родивших детей до 1990 года.

Напомним, в августе 2017 года в ряде СМИ появилась информация о том, что за рождённых в СССР детей начисляется прибавка к пенсии. Новость моментально вызвала ажиотаж среди пенсионеров, что привело к образованию значительных очередей в отделениях Пенсионного фонда.

30 августа между КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» и отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю было заключено соглашение, в рамках которого, начиная с 11 сентября, получить услугу по перерасчёту пенсии жители региона могут в любом филиале многофункционального центра «Мои документы».

Отметим, на реальную прибавку к пенсии могут рассчитывать женщины, родившие до 1990 года двух и более детей, вышедшие на пенсию до 2015 года, и имевшие в течение трудовой деятельности низкую заработную плату, которая была принята во внимание при расчёте пенсии. Прибавка к пенсии в результате такого перерасчёта может составить от 20 до 700 руб.

Срок подачи заявлений не ограничен. Подать заявление можно в любое время, в любом филиале МФЦ, а также в электронном виде на Едином портале госуслуг.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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