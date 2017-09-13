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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

«Калашниковы» от Пентагона

Пентагон выделил более $2 млрд на закупки оружия и боеприпасов советского образца для групп сирийской оппозиции. Об этом говорится в докладе, представленном Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сетью журналистских расследований (BIRN). По данным авторов, масштабные закупки начались в сентябре 2015 года при администрации президента Барака Обамы. Причем программа проводилась отдельно от уже свернутой по инициативе президента Трампа программы ЦРУ по подготовке повстанцев, воюющих против правительственных сил Сирии. Как пишет журнал Foreign Policy, Министерство обороны США намеренно использует в документах расплывчатые формулировки, не позволяющие понять, что оружие направлялось именно в Сирию. Эксперты предупреждают, что такая практика может свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом вооружений.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Министерство обороны США переправляет оружие советского образца отрядам коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), а также другим сирийским группировкам, которые противостоят силам официального Дамаска. Об этом пишет издание Foreign Policy. По данным авторов доклада, подготовленного Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сетью журналистских расследований (BIRN), по состоянию на май 2017 года Пентагон потратил более $700 млн на автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы (РПГ), минометы и боеприпасы.

В соответствии с контрактом к 2022 году будет израсходовано еще около $900, и дополнительно $600 заложены в бюджете. Всего, по расчетам экспертов, военное ведомство США планирует потратить до $2,2 млрд на оружие для «сирийских союзников».

Как утверждается в докладе, закупки идут по двум каналам: через Командование специальных операций Вооруженных сил США (United Special Operations Command, SOCOM) и через Picatinny Arsenal, малоизвестную научно-исследовательскую организацию в штате Нью-Джерси.

Вооружения переправляются морским и воздушным путями из стран Европы в Турцию, Кувейт и Иорданию, а затем по земле и воздуху доставляются повстанческим группировкам на севере и юге Сирии.

По данным авторов исследования, до недавнего времени Пентагон прибегал к услугам находящихся на Балканах и в Восточной Европе (в Боснии и Герцеговине, Сербии, Болгарии, Чехии, Польше, Румынии) оружейных заводов. Однако после того, как они перестали справляться с его запросами, были дополнительно найдены новые подрядчики в постсоветских республиках — в Казахстане, Грузии и на Украине. Такой вывод следует из документов о закупках и электронных писем, попавших в распоряжение журналистов.

Причем поставки не связаны с программой ЦРУ по подготовке ряда группировок так называемой умеренной сирийской оппозиции, которая ранее была свернута по инициативе президента Дональда Трампа.

Исследователям удалось также выяснить, что в юридических документах Пентагона используются нечеткие формулировки, из которых непонятно, что конечным пунктом назначения оружия является Сирия. «В документах о закупках Пентагон всячески пытается избавиться от подтверждений того, что оружие в конечном итоге переправляется сирийской оппозиции», — рассказал журналу Foreign Policy Иван Ангеловски, один из авторов доклада. По мнению экспертов, такая практика может повлечь за собой крайне негативные последствия. В частности, она угрожает свести на нет все усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия. Кроме того, властям восточноевропейских стран может инкриминироваться нарушение норм международного права.

Георгий Степанов

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