«Калашниковы» от Пентагона

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Министерство обороны США переправляет оружие советского образца отрядам коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), а также другим сирийским группировкам, которые противостоят силам официального Дамаска. Об этом пишет издание Foreign Policy. По данным авторов доклада, подготовленного Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сетью журналистских расследований (BIRN), по состоянию на май 2017 года Пентагон потратил более $700 млн на автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы (РПГ), минометы и боеприпасы.

В соответствии с контрактом к 2022 году будет израсходовано еще около $900, и дополнительно $600 заложены в бюджете. Всего, по расчетам экспертов, военное ведомство США планирует потратить до $2,2 млрд на оружие для «сирийских союзников».

Как утверждается в докладе, закупки идут по двум каналам: через Командование специальных операций Вооруженных сил США (United Special Operations Command, SOCOM) и через Picatinny Arsenal, малоизвестную научно-исследовательскую организацию в штате Нью-Джерси.

Вооружения переправляются морским и воздушным путями из стран Европы в Турцию, Кувейт и Иорданию, а затем по земле и воздуху доставляются повстанческим группировкам на севере и юге Сирии.

По данным авторов исследования, до недавнего времени Пентагон прибегал к услугам находящихся на Балканах и в Восточной Европе (в Боснии и Герцеговине, Сербии, Болгарии, Чехии, Польше, Румынии) оружейных заводов. Однако после того, как они перестали справляться с его запросами, были дополнительно найдены новые подрядчики в постсоветских республиках — в Казахстане, Грузии и на Украине. Такой вывод следует из документов о закупках и электронных писем, попавших в распоряжение журналистов.

Причем поставки не связаны с программой ЦРУ по подготовке ряда группировок так называемой умеренной сирийской оппозиции, которая ранее была свернута по инициативе президента Дональда Трампа.

Исследователям удалось также выяснить, что в юридических документах Пентагона используются нечеткие формулировки, из которых непонятно, что конечным пунктом назначения оружия является Сирия. «В документах о закупках Пентагон всячески пытается избавиться от подтверждений того, что оружие в конечном итоге переправляется сирийской оппозиции», — рассказал журналу Foreign Policy Иван Ангеловски, один из авторов доклада. По мнению экспертов, такая практика может повлечь за собой крайне негативные последствия. В частности, она угрожает свести на нет все усилия по борьбе с незаконным оборотом оружия. Кроме того, властям восточноевропейских стран может инкриминироваться нарушение норм международного права.