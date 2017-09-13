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12:28 (мск), источник: РИА Новости

Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за выборов в Севастополе

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Украинская прокуратура завела уголовное дело по факту проведения выборов губернатора Севастополя, которые Киев считает незаконными.

Источник: Reuters

Севастопольцы 10 сентября впервые общенародным голосованием избрали губернатора города. Также в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент.

«Прокуратурой автономной республики Крым (структура, которая сохранилась в генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и РФ — ред.) по результатам рассмотрения обращения народного депутата Украины Белоцерковца внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по факту проведения оккупационной властью Крыма 10.09.2017 выборов так называемого “губернатора” города Севастополя», — говорится в сообщении.

Прокуратура сообщает, что дело заведено по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «государственная измена», «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» Уголовного кодекса Украины.

«Следствием будут устанавливаться все обстоятельства и лица, которые причастны к проведению незаконных выборов», — заявляет прокуратура.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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