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13:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области планирует ввести в эксплуатацию после ремонта 155 км дорог в 2017 году

Правительство Нижегородской области планирует ввести в эксплуатацию после ремонта 155 км дорог в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 13 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По информации регионального министерства транспорта и автомобильных дорог всего в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию после ремонта 115,5 км автодорог, из которых 76,5 км автомобильных дорог местного значения в городе Нижнем Новгороде и 39 км дорог регионального значения.

Как сообщили в минтрансе, в настоящее время в области на 13 объектах регионального значения работы выполнены на 100%. «До 20 октября 2017 года по контрактам ремонт дорожных сетей по программе “Безопасные и качественные работы” должен быть закончен. В настоящее время ведется подготовка плана мероприятий на 2018 год и организация публичных слушаний», — отмечается в пресс-релизе.

«Первый этап программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации учитывает проведение в нормативное состояние автомобильных дорог, ликвидацию очагов аварийности, снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и мероприятия по оптимизации транспортных потоков. Первый этап федерального проекта реализуется в 2017—2018 годах. В него включены мероприятия по приведению в нормативное состояние основных городских дорог: улица Родионова, проспект Гагарина, проспект Ленина, Московское и Сормовское шоссе, а также так называемых “вылетных” магистралей — дорог областного значения, по которым осуществляется соединение города с прилегающими территориями: Шопша-Иваново-Н. Новгород, Работки-Порецкое, Н. Новгород-Шахунья-Киров, Ряжск-Касимов-Муром-Н. Новгород», — отметили в министерстве.

Напомним, что по данным администрации Нижнего Новгорода на 16 августа 2017 года ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в областном центре был завершён на 80%. В сентябре минтранс сообщает, что работы также выполнены на 80%.

Ремонт дорог в рамках в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» начался в Нижнем Новгороде с 10 апреля. Всего в федеральную программу вошли 67 улиц, протяженность ремонтируемого покрытия составит 380 км. Стоимость ремонтных работ — 2 млрд 89,5 млн рублей.

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