Правительство Нижегородской области планирует ввести в эксплуатацию после ремонта 155 км дорог в 2017 году
Правительство Нижегородской области планирует ввести в эксплуатацию после ремонта 155 км дорог в 2017 году. Об этом сообщает
Правительство Нижегородской области планирует ввести в эксплуатацию после ремонта 155 км дорог в 2017 году. Об этом сообщает
По информации регионального министерства транспорта и автомобильных дорог всего в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году планируется ввести в эксплуатацию после ремонта 115,5 км автодорог, из которых 76,5 км автомобильных дорог местного значения в городе Нижнем Новгороде и 39 км дорог регионального значения.
Как сообщили в минтрансе, в настоящее время в области на 13 объектах регионального значения работы выполнены на 100%. «До 20 октября 2017 года по контрактам ремонт дорожных сетей по программе “Безопасные и качественные работы” должен быть закончен. В настоящее время ведется подготовка плана мероприятий на 2018 год и организация публичных слушаний», — отмечается в
«Первый этап программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации учитывает проведение в нормативное состояние автомобильных дорог, ликвидацию очагов аварийности, снижение мест концентрации
Напомним, что по данным администрации Нижнего Новгорода на 16 августа 2017 года ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в областном центре был завершён на 80%. В сентябре минтранс сообщает, что работы также выполнены на 80%.
Ремонт дорог в рамках в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» начался в Нижнем Новгороде с 10 апреля. Всего в федеральную программу вошли 67 улиц, протяженность ремонтируемого покрытия составит 380 км. Стоимость ремонтных работ — 2 млрд 89,5 млн рублей.