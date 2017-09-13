В Башкирии рассмотрят закон о запрете неблагозвучных имен

На 50-м заседании Президиума Госсобрания — Курултая РБ был поднят вопрос о законопроекте, который запрещает давать детям несозвучные имена.

Было решено, что законопроект будет рассматриваться 21 сентября на ближайшем заседании республиканского парламента. На федеральном уровне закон уже принят.

— Мы, взрослые, должны нести ответственность за выбор имен для своих детей. Недопустимо давать имя, с которым ребенку будет жить некомфортно, неприятно, которое потом, возможно, испортит человеку жизнь, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — К сожалению, не все родители осознают ответственность за будущее своих детей.