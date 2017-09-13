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12:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии рассмотрят закон о запрете неблагозвучных имен

Константин Толкачев высказал свое мнение.

На 50-м заседании Президиума Госсобрания — Курултая РБ был поднят вопрос о законопроекте, который запрещает давать детям несозвучные имена.

Было решено, что законопроект будет рассматриваться 21 сентября на ближайшем заседании республиканского парламента. На федеральном уровне закон уже принят.

— Мы, взрослые, должны нести ответственность за выбор имен для своих детей. Недопустимо давать имя, с которым ребенку будет жить некомфортно, неприятно, которое потом, возможно, испортит человеку жизнь, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — К сожалению, не все родители осознают ответственность за будущее своих детей.

Напомним, депутаты хотят внести изменения в Семейный кодекс. Планируется запретить в именах цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы, а также любые комбинации бранных слов и указания на ранги, должности и титулы.

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