В Самарской области чиновник отсутствовал на рабочем месте и получал зарплату

Источник: Reuters

Заместитель главы городского округа Чапаевск Самарской области Алексей Овчинников, согласно документам, помимо законного отпуска все остальные рабочие дни находился на своем рабочем месте. Однако в действительности в разные месяцы в течение 2016 г. он на несколько дней уезжал заграницу. По данным прокуратуры области: с 28 по 31 марта, 1 и 4 апреля, с 26 по 30 сентября, а также 3 и 4 октября 2016 г.

«Это были обыкновенные рабочие дни, документов об уходе чиновника в отпуск нет, но и на месте он отсутствовал, а заработная плата начислялась в полном объеме в сумме 38,3 тыс. руб. за 13 рабочих дней», — отметил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Вадим Нуждин.

Прокуратура Чапаевска провела проверку и подтвердила данные факты.

«Чиновником допущены грубые нарушения трудового законодательства. Мы обратились к губернатору Самарской области с просьбой разобраться в этих нарушениях и принять меры», — сообщил координатор проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

В адрес исполкома ОНФ в Самарской области пришел ответ за подписью главы города Чапаевска, где сообщается, что прокуратура города направила представление в адрес администрации о нарушении требований трудового законодательства при оформлении и ведении табеля учета рабочего времени сотрудников администрации.