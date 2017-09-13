Иркутская область и Индия расширят сферы сотрудничества

Источник: AP 2017

Основу торгово-экономического партнерства составляют поставки в Индию авиатехники и комплектующих для неё. Для Иркутской области приоритетное значение имеют поставки индийской вычислительной техники, радионавигационной и радиотелефонной аппаратуры, электрооборудования, сообщает пресс-служба правительства.

«Для повышения эффективности и развития уже существующих отношений необходим поиск новых форм долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, — отметил Сергей Левченко. — Важным направлением является создание в Иркутской области совместных предприятий по производству товаров народного потребления, продуктов питания, лекарств и фармпрепаратов. Для дальнейшего укрепления и развития наших дружеских взаимоотношений в нынешнем году запланирован официальный визит делегации правительства Иркутской области в штат Орисса для подписания соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве».

Вивек Сингх также выразил заинтересованность в развитии сотрудничества. «Это касается сферы торговли, добычи полезных ископаемых, туризма, фармацевтики, культуры и иных направлений, — сказал он. — Важно также участие индийской стороны в выставках и форумах. Интересным будет и взаимодействие в сфере образования и совместных научных исследований».

Сергей Левченко и Вивек Сингх договорились о проведении совместной работы по подготовке предстоящего визита делегации Иркутской области в штат Орисса. Участие в мероприятиях в Индии примут промышленники и предприниматели Иркутской области, представители науки и высшего образования.