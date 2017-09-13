Дубровский: Необходимо преодолевать стереотипы работодателей о профпригодности инвалидов

Источник: Uralpress.ru

Данное поручение глава региона дал сегодня в рамках совещания по обеспечению занятости инвалидов.

По данным пенсионного фонда России, на сегодня в Челябинской области проживает порядка 68 тысяч трудоспособного возраста. Из них трудоустроено 22,4%.

По словам главы региона, минтруд поставил задачу к 2020 году повысить уровень трудоустройства инвалидов до 50%. «И мы несомненно должны достичь этих показателей», — потребовал губернатор. Он отметил, что для этого необходимо не только усилия всех структур, но и желание самих инвалидов получать востребованные профессиональные компетенции. Кроме того, необходимо преодолевать стереотипы работодателей о профпригодности инвалидов. «Нужно актиивней использовать меры господдержки в обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья», — подчеркнул Борис Дубровский.

По словам начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислава Смирнова, в числе инвалидов трудоспособного возраста в области 53% составляет молодежь — 36 тысяч человек. Из них трудоустроены только 20%. Руководители общественных организаций инвалидов Елена Куртеева и Евгений Безруков считают необходимым создание службы помощи по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения.

В 2017 году в регионе впервые реализуются дополнительные меры по стимулированию работодателей к трудоустройству инвалидов. Главными проблемами в трудоустройстве инвалидов, по мнению Владислава Смирнова, является отсутствие индивидуального обучения людей среднего и старшего возраста.

На протяжении 3 лет регион участвует в национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В 2017 году Челябинская область представит 5 площадок на конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс», так же увеличится и количество представителей региона в конкурсной программе.

Также, по мнению руководителей общественных организаций, необходимо проводить разъяснительную работу с руководителями предприятий, готовых принять на работу инвалидов.