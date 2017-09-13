Правительство Башкортостана утвердило план приватизации госимущества до 2020 года

Рустэм Хамитов отметил, что сейчас в распоряжении региона — 40 государственных унитарных предприятий и 44 пакета акций или долей хозяйственных обществ (без учёта находящихся в стадии ликвидации и банкротства). Республиканский закон о бюджете устанавливает на последующие два года по 3 млрд рублей поступлений в бюджет от продажи акций и иных форм участия в капитале.

— Это, безусловно, сложная задача. Решая её, нельзя забывать, что приватизация — это не только поступление средств в бюджет, — подчеркнул руководитель региона. — Прежде всего, это появление легитимного эффективного собственника. Наша задача — обеспечить законность и максимальную открытость процесса приватизации. Объекты должны продаваться по реальной справедливой цене.

По словам Главы республики, надо переходить от продажи отдельных объектов или имущества к реализации бизнес-единиц.

— Нужен постоянный мониторинг рынков, потребностей инвесторов, их инвестиционных возможностей. При необходимости возможны шаги по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности планируемых к продаже объектов, — сказал Рустэм Хамитов. — В результате мы должны получить отдачу в виде значительного расширения налогооблагаемой базы, увеличения рабочих мест, продвижения продукции наших производителей и повышения инвестиционной привлекательности предприятий республики.

Заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев отметил, что за последние четыре года общее количество ГУПов сокращено в четыре раза — со 165 до 40 единиц, а количество хозяйственных обществ с участием республики в два раза — с 84 до 44.

В программу приватизации госимущества на 2018−2020 годы включены ГУП «Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса Республики Башкортостан «Башагропромпроект», ГУП «Учебно-курсовой комбинат общественного питания Республики Башкортостан», а также объекты недвижимого имущества (гаражи) в городе Учалы.