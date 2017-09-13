Дмитрий Медведев поздравил жителей Ростовской области

«История вашего края тесно связана с зарождением и развитием казачества — уникальной общности людей со своим особым укладом жизни. Донское казачье войско было самым многочисленным в России и считалось первым по старшинству. Оно надёжно стояло на страже южных рубежей нашей страны, активно участвовало в легендарных походах Суворова и Кутузова. Своим мужеством и храбростью донцы снискали себе искреннее уважение как наших полководцев, так и неприятеля», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.



Дмитрий Медведев также отметил, что в Ростовской области бережно хранят традиции предков. Помнят и о героическом подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что регион является центром развития промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры.



Никита Королев, Ъ-Юг.