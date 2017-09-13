Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ответила Focus на оскорбления Путина
Названа главная причина смерти во время секса
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Выяснилось, кто стоит за массовыми минированиями в городах России
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, в кратер вулкана
СМИ: Пушков колко прокомментировал «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
17Королевская катастрофа
12:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Медведев поздравил жителей Ростовской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня поздравил жителей Ростовской области с 80-летием образования региона, соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

«История вашего края тесно связана с зарождением и развитием казачества — уникальной общности людей со своим особым укладом жизни. Донское казачье войско было самым многочисленным в России и считалось первым по старшинству. Оно надёжно стояло на страже южных рубежей нашей страны, активно участвовало в легендарных походах Суворова и Кутузова. Своим мужеством и храбростью донцы снискали себе искреннее уважение как наших полководцев, так и неприятеля», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Дмитрий Медведев также отметил, что в Ростовской области бережно хранят традиции предков. Помнят и о героическом подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что регион является центром развития промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры.

Никита Королев, Ъ-Юг.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Грузинская ловушка для президента Порошенко
Лидеры четырех постсоветских республик скрываются за границей
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Дипломатов РФ оштрафуют за сжигание мусора в консульстве
WADA: Власти РФ должны взять на себя ответственность за допинг
Мединский назвал беззаконием попытки давления на кинотеатры
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь