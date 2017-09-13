На пост главы Лысьвы претендуют Александр Гончаров и Всеволод Пузанов

По информации «Ъ», это бывший глава Лысьвенского района Александр Гончаров и предприниматель Всеволод Пузанов. Руководителем городского округа станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов думы.

Напомним, предыдущий конкурс по выбору главы Лысьвы признан несостоявшимся, так как комиссия, вместо необходимых двух участников, допустила лишь одного претендента — Виталия Шувалова.