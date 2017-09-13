Кропоткин: явка на выборах в Калининграде была «очень хорошей», хотя и 29%
Он считает, что повторить результат 2015 года — уже достижение.
Он считает, что повторить результат 2015 года — уже достижение.
Повторить результат явки на выборах 2015 года — это уже достижение. Так считает глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин, прокомментировавший итоги воскресного голосования журналистам в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».
«Повторить результаты 2015 года — это тоже неплохо, с одной стороны. Потому что усталость [от] выборов, она тоже существует, согласитесь? — Заявил он. — 15-й год, 16-й год, 17-й год (пауза). 18-й год». Кропоткин сообщил, что на выборы в воскресенье пришли 29,05% имеющих право голоса горожан и сообщил, что «настроен оптимистично». «И даже есть бодрость духа, в том смысле, что явка, если говорить с точки зрения цифр и усталости населения, я считаю, что она очень хорошая».
Высокий процент проголосовавших за врио губернатора Антона Алиханова председатель горсовета назвал «кредитом доверия». «Теперь все программы, с которыми он вышел, он обязан в течение пяти лет выполнить — имеются в виду пятилетние программы», — сказал Андрей Кропоткин.
Напомним, предварительные данные говорили о том, что явка в Калининграде составила 22,14% избирателей.