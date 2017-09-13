Кропоткин: явка на выборах в Калининграде была «очень хорошей», хотя и 29%

«Повторить результаты 2015 года — это тоже неплохо, с одной стороны. Потому что усталость [от] выборов, она тоже существует, согласитесь? — Заявил он. — 15-й год, 16-й год, 17-й год (пауза). 18-й год». Кропоткин сообщил, что на выборы в воскресенье пришли 29,05% имеющих право голоса горожан и сообщил, что «настроен оптимистично». «И даже есть бодрость духа, в том смысле, что явка, если говорить с точки зрения цифр и усталости населения, я считаю, что она очень хорошая».