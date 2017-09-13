Ярошук о выборах мэра: не загадываю, только молюсь
Журналисты напомнили о том, что ранее Алиханов не смог сказать, сохранит ли Ярошук пост мэра.
Журналисты напомнили о том, что ранее Алиханов не смог сказать, сохранит ли Ярошук пост мэра.
Глава Калининграда Александр Ярошук во время рабочего выезда в среду сообщил журналистам, что не загадывает насчет сохранения своего поста главы областного центра, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Журналисты напомнили о том, что ранее врио губернатора региона Антон Алиханов не смог сказать, сохранит ли Ярошук пост мэра Калининграда.
«Может быть все в этой жизни. Я ж человек верующий, какое загадывать. Только молюсь. Чего там