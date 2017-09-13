Ярошук о выборах мэра: не загадываю, только молюсь

Глава Калининграда Александр Ярошук во время рабочего выезда в среду сообщил журналистам, что не загадывает насчет сохранения своего поста главы областного центра, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Журналисты напомнили о том, что ранее врио губернатора региона Антон Алиханов не смог сказать, сохранит ли Ярошук пост мэра Калининграда.