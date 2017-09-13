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12:57 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук о выборах мэра: не загадываю, только молюсь

Журналисты напомнили о том, что ранее Алиханов не смог сказать, сохранит ли Ярошук пост мэра.

Глава Калининграда Александр Ярошук во время рабочего выезда в среду сообщил журналистам, что не загадывает насчет сохранения своего поста главы областного центра, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Журналисты напомнили о том, что ранее врио губернатора региона Антон Алиханов не смог сказать, сохранит ли Ярошук пост мэра Калининграда.

«Может быть все в этой жизни. Я ж человек верующий, какое загадывать. Только молюсь. Чего там гадать-то?» — заявил Ярошук.

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