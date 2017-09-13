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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил с юбилеем Ростовскую область

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием региона, назвав его одним из перспективных и экономически развитых, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

Путин отметил, что Ростовская область — «родина талантливых, деятельных, инициативных людей, которые на протяжении столетий возводили города и посёлки, активно осваивали плодородные земли, создавали промышленную, транспортную, энергетическую инфраструктуру, защищали южные рубежи Отечества».

«Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 80-й годовщиной образования Ростовской области… Сегодня Ростовская область — один из перспективных, экономически развитых регионов: здесь расположены крупные индустриальные предприятия, авторитетные научные, образовательные, культурные центры. И конечно, особо отмечу труд донских хлеборобов, которые в нынешнем году собрали рекордный урожай зерна», — говорится в телеграмме.

Российский президент выразил уверенность, что жители Ростовской области и впредь будут беречь традиции предков, добиваться новых успехов на благо России.

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 Путин поздравил с юбилеем Ростовскую область
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