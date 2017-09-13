Рустам Минниханов утвердил новую должность в Аппарате Президента Татарстана

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ «О внесении изменений в структуру Аппарата Президента РТ и отдельные указы Президента Республики Татарстан», тем самым учредив должность заместителя руководителя Департамента при Президенте РТ — заведующего отделом Департамента при Президенте РТ. Документ опубликован на официальном сайте Правительства РТ.