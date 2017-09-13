Строительный блок мэрии Воронежа возглавил Артур Кулешов

Источник: Вести - Воронеж

Исполняющим обязанности вице-мэра по градостроительству Артур Кулешов стал 7 июля 2017 года. Ранее он являлся заместителем руководителя департамента строительной политики Воронежской области. Он будет курировать работу управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство.

Ранее эту должность занимал Владимир Астанин, покинувший мэрию в конце марта 2017 года после ряда увольнений руководителей управлений строительного блока. Чиновники оставили свои должности после требования губернатора Алексея Гордеева покончить с «архитектурным бандитизмом» в городе. Главу региона возмутила стройка на привокзальной площади, нарушающая ее архитектурный облик. Руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев ушел с поста в конце января. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник находится под домашним арестом. Вслед за ним в отставку ушли руководители управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительствоВиктор Владимиров и Сергей Воронов.

После этого мэр Александр Гусев объявил о реформе строительного блока горадминистрации. Глава города обещал привлечь к обсуждению новой структуры общественников и строителей. Проект новой структуры архитектурно-строительного блока мэрии, предполагающий четкое разделение архитектурной и строительной деятельности, представила на форуме «Зодчество VRN» в начале июня 2017 году руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова. Документ носил предварительный характер, его планировалось доработать. Решение о дальнейших принципах работы архитектурно-строительного блока городской администрации в мэрии планировали принять до конца лета. Тем не менее обновленную структуру муниципалитет не представил до сих пор.