Строительный блок мэрии Воронежа возглавил Артур Кулешов
Воронежская городская дума утвердила Артура Кулешова в должности
Воронежская городская дума утвердила Артура Кулешова в должности
Исполняющим обязанности
Ранее эту должность занимал Владимир Астанин, покинувший мэрию в конце марта 2017 года после ряда увольнений руководителей управлений строительного блока. Чиновники оставили свои должности после требования губернатора Алексея Гордеева покончить с «архитектурным бандитизмом» в городе. Главу региона возмутила стройка на привокзальной площади, нарушающая ее архитектурный облик. Руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев ушел с поста в конце января. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник находится под домашним арестом. Вслед за ним в отставку ушли руководители управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительствоВиктор Владимиров и Сергей Воронов.
После этого мэр Александр Гусев объявил о реформе строительного блока горадминистрации. Глава города обещал привлечь к обсуждению новой структуры общественников и строителей. Проект новой структуры
Артур Кулешов родился в 1968 в Воронеже. Окончил Воронежский политехнический институт и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской федерации. С 2001 по 2009 год работал на разных должностях в администрации Воронежской области. С 2009 по 2015 годы — на руководящих должностях ООО «Сименс», ООО «Интер Лоджистикс», ООО «ИТ-РУС» и ООО «Информационно-технологические решения в строительстве». В 2015—2017 годах являлся заместителем руководителя департамента строительной политики Воронежской области.