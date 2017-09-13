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15:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

Строительный блок мэрии Воронежа возглавил Артур Кулешов

Воронежская городская дума утвердила Артура Кулешова в должности вице-мэра по градостроительству в среду, 13 сентября. За его кандидатуру единогласно высказались все 29 присутствовавших на заседании депутатов.

Источник: Вести - Воронеж

Исполняющим обязанности вице-мэра по градостроительству Артур Кулешов стал 7 июля 2017 года. Ранее он являлся заместителем руководителя департамента строительной политики Воронежской области. Он будет курировать работу управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительство.

Ранее эту должность занимал Владимир Астанин, покинувший мэрию в конце марта 2017 года после ряда увольнений руководителей управлений строительного блока. Чиновники оставили свои должности после требования губернатора Алексея Гордеева покончить с «архитектурным бандитизмом» в городе. Главу региона возмутила стройка на привокзальной площади, нарушающая ее архитектурный облик. Руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев ушел с поста в конце января. Его обвиняют в получение взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник находится под домашним арестом. Вслед за ним в отставку ушли руководители управления строительной политики и отдела подготовки и выдачи разрешений на строительствоВиктор Владимиров и Сергей Воронов.

После этого мэр Александр Гусев объявил о реформе строительного блока горадминистрации. Глава города обещал привлечь к обсуждению новой структуры общественников и строителей. Проект новой структуры архитектурно-строительного блока мэрии, предполагающий четкое разделение архитектурной и строительной деятельности, представила на форуме «Зодчество VRN» в начале июня 2017 году руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Марина Ракова. Документ носил предварительный характер, его планировалось доработать. Решение о дальнейших принципах работы архитектурно-строительного блока городской администрации в мэрии планировали принять до конца лета. Тем не менее обновленную структуру муниципалитет не представил до сих пор.

Артур Кулешов родился в 1968 в Воронеже. Окончил Воронежский политехнический институт и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской федерации. С 2001 по 2009 год работал на разных должностях в администрации Воронежской области. С 2009 по 2015 годы — на руководящих должностях ООО «Сименс», ООО «Интер Лоджистикс», ООО «ИТ-РУС» и ООО «Информационно-технологические решения в строительстве». В 2015—2017 годах являлся заместителем руководителя департамента строительной политики Воронежской области.

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