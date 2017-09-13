«У меня нет никаких сомнений, что первыми заместителями будут Орлов и Тунгусов», — спикер ЗакСО о назначении вице-губернаторов

«Кто читает наше законодательство, тот знает, что как только губернатор вступает в должность, то сразу слагают полномочия действующие министры, и губернатор своим указом назначает на должность министров, кроме трех — по ним нужно согласие Заксобрания: министра финансов, министра социальной политики и министра госимущества. И, конечно, нужно согласие на назначение первых заместителей. У меня нет никаких сомнений, что первыми заместителями будут Орлов и Тунгусов, и что депутаты дадут согласие на назначение, потому что они продемонстрировали свою эффективность, и взаимодействие с законодательным собранием осуществлялось достаточно корректно и конструктивно. По министрам — не буду предопределять ситуацию, губернатор внесет кандидатуры, мы будем знать», — отметила Людмила Бабушкина, комментируя итоги первого совета Законодательного собрания, предваряющего осеннюю сессию регионального парламента.