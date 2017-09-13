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13:32 (мск), источник: Nakanune.ru

«У меня нет никаких сомнений, что первыми заместителями будут Орлов и Тунгусов», — спикер ЗакСО о назначении вице-губернаторов

Спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина прокомментировала согласование с региональным парламентом кандидатур первых вице-губернаторов.

По ее словам, у нее нет сомнений, что ими станут Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, передает корреспондент Накануне.RU.

«Кто читает наше законодательство, тот знает, что как только губернатор вступает в должность, то сразу слагают полномочия действующие министры, и губернатор своим указом назначает на должность министров, кроме трех — по ним нужно согласие Заксобрания: министра финансов, министра социальной политики и министра госимущества. И, конечно, нужно согласие на назначение первых заместителей. У меня нет никаких сомнений, что первыми заместителями будут Орлов и Тунгусов, и что депутаты дадут согласие на назначение, потому что они продемонстрировали свою эффективность, и взаимодействие с законодательным собранием осуществлялось достаточно корректно и конструктивно. По министрам — не буду предопределять ситуацию, губернатор внесет кандидатуры, мы будем знать», — отметила Людмила Бабушкина, комментируя итоги первого совета Законодательного собрания, предваряющего осеннюю сессию регионального парламента.

Отметим, что в рамках заседания совета, прошедшего сегодня, была определена повестка первого заседания регионального парламента, которое состоится 25 сентября.

«У нас достаточно насыщенная повестка — 26 вопросов, из них порядка 23 — законодательные акты, в большинстве своем — внесение изменений в наше законодательство в соответствии с федеральным», — уточнила Людмила Бабушкина.

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