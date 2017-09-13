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15:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор вручил экс-мэру медаль «За труды во благо земли Воронежской»

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев наградил экс-главу города Александра Ковалева медалью «За труды во благо земли Воронежской», сообщил пресс-центр облправительства в среду, 13 сентября.

Источник: govvrn.ru

Александр Ковалев удостоился награды «за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области». Алексей Гордеев также поздравил бывшего главу Воронежа с 75-летием.

Александр Ковалев родился 13 сентября 1942 года в селе Воробьевка Бутурлиновского района. Окончил Воронежский техникум железнодорожного транспорта в 1960 году, Воронежский политехнический институт — в 1964 году. С 1988 по 1991 год работал генеральным директором производственного объединения «Воронежтяжмехпресс». Александр Ковалев был главой администрации Воронежской области с апреля 1992 года по сентябрь 1996 года. В декабре 2000 года стал мэром Воронежа. В 2002 году получил звание Почетного гражданина города.

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