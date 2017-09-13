Московская командировка Назарова прошла в штатном режиме

Накануне губернатор Омской области Виктор Назаров с рабочим визитом посетил Москву. Как ранее сообщал «СуперОмск», визит прошел на фоне возобновившихся слухов о скорой отставке главы региона. В частности, об этом поспешили сообщить федеральные СМИ и несколько крупных telegram-каналов.

Отметим, что слухи о скором уходе Виктора Назарова со своего поста возникают с завидной регулярностью. Практически все пять лет, что Назаров работает в качестве губернатора, различные анонимные источники сообщают о его отставке. В правительстве Омской области надоевшие слухи предпочитают не комментировать.

По одной из версий, информацию, дестабилизирующую обстановку в Омской области, распространяют вечные претенденты на губернаторское кресло. Как накануне сообщил «СуперОмск», список потенциальных преемников Назарова пополнил председатель совета директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» Сергей Сокол, ранее успевший поработать заместителем губернатора в двух российских регионах.