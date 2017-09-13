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15:30 (мск), источник: Sputnik.md

Президент: блокирую внесение в Конституцию пункта о евроинтеграции

Глава государства Игорь Додон заявил, что намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на инициативу Демпартии внести в Конституцию пункт об евроинтеграции.

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Как отметил Додон, за восемь лет вера населения нашей страны в евроинтеграцию снизились в два раза.

«Есть такая фраза “сколько не говори халва, во рту слаще не станет”. Думаете, что, крича по разным углам о евроинтеграции и включая изменения в Конституцию, люди будут больше вам доверять… Если парламентское большинство будет настаивать на этом пункте, мы будем блокировать это всеми возможными путям», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что «геополитический вектор определяет не какая-либо партия, а народ на референдуме».

«Если Демпартия будет продолжать настаивать на этом, то единственное мое решение, согласно Конституции, инициировать консультативный референдум о внешнеполитическом векторе. И, поверьте, люди проголосуют не за евроинтеграцию. Я бы хотел оставить этот вопрос после парламентских выборов в 2018 году, но если на этой инициативе продолжат настаивать, то она будет блокирована, и будет референдум», — заключил Додон.

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