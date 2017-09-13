Президент: блокирую внесение в Конституцию пункта о евроинтеграции

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на инициативу Демпартии внести в Конституцию пункт об евроинтеграции.

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Как отметил Додон, за восемь лет вера населения нашей страны в евроинтеграцию снизились в два раза.

«Есть такая фраза “сколько не говори халва, во рту слаще не станет”. Думаете, что, крича по разным углам о евроинтеграции и включая изменения в Конституцию, люди будут больше вам доверять… Если парламентское большинство будет настаивать на этом пункте, мы будем блокировать это всеми возможными путям», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что «геополитический вектор определяет не какая-либо партия, а народ на референдуме».