Стало известно, в какой одежде не пустят в ЗакС Петербурга
В список попали шлепанцы, шорты и спортивные костюмы.
В список попали шлепанцы, шорты и спортивные костюмы.
В петербургском ЗакСе назвали предметы одежды, запрещенные в здании Мариинского дворца, сообщает Росбалт. Список озвучил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.
По словам Макарова, люди, не соблюдающие
Напомним, ранее в парламент запретили проходить без галстука. Ранее в Мариинский дворец по этой причине уже не пустили помощника депутата Госдумы РФ Германа Локтева и начальника госпиталя ветеранов войны Максима Кабанова.