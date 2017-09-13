Стало известно, в какой одежде не пустят в ЗакС Петербурга

По словам Макарова, люди, не соблюдающие дресс-код, не смогут пройти в ЗакС ни при каких условиях. «Никогда в ЗакСе не будут появляться люди в шлепанцах, тапочках, халатах, шортах, — заявил представитель власти. — Дресс-код будут соблюдать все. А когда говорят, что кто-то из депутатов попытается пройти без штанов, попрошу охрану позвать меня».