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16:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Стало известно, в какой одежде не пустят в ЗакС Петербурга

В список попали шлепанцы, шорты и спортивные костюмы.

Источник: Hannes215/CC0

В петербургском ЗакСе назвали предметы одежды, запрещенные в здании Мариинского дворца, сообщает Росбалт. Список озвучил спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

По словам Макарова, люди, не соблюдающие дресс-код, не смогут пройти в ЗакС ни при каких условиях. «Никогда в ЗакСе не будут появляться люди в шлепанцах, тапочках, халатах, шортах, — заявил представитель власти. — Дресс-код будут соблюдать все. А когда говорят, что кто-то из депутатов попытается пройти без штанов, попрошу охрану позвать меня».

Напомним, ранее в парламент запретили проходить без галстука. Ранее в Мариинский дворец по этой причине уже не пустили помощника депутата Госдумы РФ Германа Локтева и начальника госпиталя ветеранов войны Максима Кабанова.

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