Ярошук о ремонте привокзальной площади: Ну это ужас какой-то, просто трагедия!

Источник: Калининград.Ru

Глава Калининграда Александр Ярошук раскритиковал ремонт площади у Южного вокзала. На проверку работ чиновник выезжал в среду, 13 сентября.

«Это ужас какой-то, просто трагедия!» — воскликнул мэр. Ярошук посетовал, что никто из подрядчиков не может справиться с укладкой мелкого камня. «Фактически это мозаика, которую оказалось очень сложно восстановить. К сожалению, это мастерство утрачено. Строители жалуются, что в сутки укладывают один квадратный метр, туда входит 1600 кусочков. Но в итоге вы сами видите качество этой укладки», — посетовал глава Калининграда.

Директор «Городского дорожного строительства и ремонта» Владимир Свинцов признал свою ошибку в некачественном исполнении контракта. По его словам, власти хотели сделать «знаковый объект — ворота города», но это не получилось.

Мы включили перекладку мозаичной мелкой брусчатки в объёме почти полторы тысячи квадратных метров. Но, к сожалению, подрядчик, который выиграл аукцион, переоценил свои возможности. И срывает сроки: 17 августа мы должны были предъявить объект горожанам, но на сегодня вопросы не завершены. По всем показателям рассчитываем, дай бог, до конца сентября доделать. Я как заказчик принял ошибочное решение, включив в проект большой объём перекладки мозаики. Ошибка простая — мы не в средних веках, ну нет сегодня каменотёсов, у которых руки заточены, чтобы сделать так, как он лежал в XVII веке. Нет таких людей, — сообщил Свинцов.

В результате власти сократили объёмы по ремонту покрытия привокзальной площади — подрядчик, компания «КЛГД Строй», получил задание переложить мелкий камень только в тех местах, где уже образовались ямы. Сегодня этой работой занимаются шесть человек. Владимир Свинцов добавил, что за срыв сроков фирме грозят штрафные санкции.