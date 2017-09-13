Ярошук о ремонте привокзальной площади: Ну это ужас какой-то, просто трагедия!
По словам главы Калининграда, никто не может справиться с укладкой мелкого камня.
По словам главы Калининграда, никто не может справиться с укладкой мелкого камня.
Глава Калининграда Александр Ярошук раскритиковал ремонт площади у Южного вокзала. На проверку работ чиновник выезжал в среду, 13 сентября.
«Это ужас
Мы включили перекладку мозаичной мелкой брусчатки в объёме почти полторы тысячи квадратных метров. Но, к сожалению, подрядчик, который выиграл аукцион, переоценил свои возможности. И срывает сроки: 17 августа мы должны были предъявить объект горожанам, но на сегодня вопросы не завершены. По всем показателям рассчитываем, дай бог, до конца сентября доделать. Я как заказчик принял ошибочное решение, включив в проект большой объём перекладки мозаики. Ошибка простая — мы не в средних веках, ну нет сегодня каменотёсов, у которых руки заточены, чтобы сделать так, как он лежал в XVII веке. Нет таких людей, — сообщил Свинцов.
В результате власти сократили объёмы по ремонту покрытия привокзальной площади — подрядчик, компания «КЛГД Строй», получил задание переложить мелкий камень только в тех местах, где уже образовались ямы. Сегодня этой работой занимаются шесть человек. Владимир Свинцов добавил, что за срыв сроков фирме грозят штрафные санкции.
Отметим, что работы на привокзальной площади начались 10 мая. На сегодняшний день отставание от графика составляет 26 дней. Стоимость контракта по ремонту объекта превышает 11,3 миллиона рублей.