Руководителем управления ЖКХ воронежской мэрии стал Сергей Петрин
Сергей Петрин исполнял обязанности главы структурного подразделения с марта 2017 года.
Сергей Петрин исполнял обязанности главы структурного подразделения с марта 2017 года.
Воронежская городская дума согласовала назначение Сергея Петрина на должность руководителя управления
Бывший первый заместитель руководителя управы Центрального района Сергей Петрин возглавил управление в статусе исполняющего обязанности в марте 2017 года. Александр Гусев представил его тогда как человека, «хорошо знакомого со структурой городского хозяйства».
Предшественник Петрина Игорь Черенков покинул свою должность 1 марта и приступил к работе в должности заместителя управления ЖКХ. Поводом для понижения стала плохая очистка крыш от наледи — при падении с кровель сосулек и глыб льда пострадали несколько воронежцев.
Сергей Петрин родился в 1975 году в Белгородской области. В 1998 году окончил Воронежскую государственную