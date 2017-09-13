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15:25 (мск), источник: Вести - Воронеж

Руководителем управления ЖКХ воронежской мэрии стал Сергей Петрин

Сергей Петрин исполнял обязанности главы структурного подразделения с марта 2017 года.

Источник: Вести - Воронеж

Воронежская городская дума согласовала назначение Сергея Петрина на должность руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно — за проголосовали все 29 присутствовавших на заседании парламентариев.

Бывший первый заместитель руководителя управы Центрального района Сергей Петрин возглавил управление в статусе исполняющего обязанности в марте 2017 года. Александр Гусев представил его тогда как человека, «хорошо знакомого со структурой городского хозяйства».

Предшественник Петрина Игорь Черенков покинул свою должность 1 марта и приступил к работе в должности заместителя управления ЖКХ. Поводом для понижения стала плохая очистка крыш от наледи — при падении с кровель сосулек и глыб льда пострадали несколько воронежцев.

Сергей Петрин родился в 1975 году в Белгородской области. В 1998 году окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию. С 1998 по 2003 год работал в муниципальном унитарном ремонтно-эксплуатационном предприятии № 13. До 2010 года возглавлял ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие №», до 2011 года — ОАО «Управляющая компания Центрального района». В 2011 году занял должность первого заместителя главы управы Центрального района Воронежа.

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