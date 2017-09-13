Руководителем управления ЖКХ воронежской мэрии стал Сергей Петрин

Источник: Вести - Воронеж

Воронежская городская дума согласовала назначение Сергея Петрина на должность руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно — за проголосовали все 29 присутствовавших на заседании парламентариев.

Бывший первый заместитель руководителя управы Центрального района Сергей Петрин возглавил управление в статусе исполняющего обязанности в марте 2017 года. Александр Гусев представил его тогда как человека, «хорошо знакомого со структурой городского хозяйства».

Предшественник Петрина Игорь Черенков покинул свою должность 1 марта и приступил к работе в должности заместителя управления ЖКХ. Поводом для понижения стала плохая очистка крыш от наледи — при падении с кровель сосулек и глыб льда пострадали несколько воронежцев.