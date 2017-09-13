Омский избирком из-за технической ошибки пересмотрит результаты выборов на одном участке

ОМСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский избирком выявил техническую ошибку в итоговом протоколе одного из избирательных участков, из-за которой результаты «Единой России» и КПРФ были перепутаны с результатами «Коммунистов России» и ЛДПР, сообщил ТАСС глава городской избирательной комиссии Иван Ходаков.

По его словам, ошибка не повлияла на распределение мандатов среди партий, но могла изменить результаты внутри единых партийных списков.

«На 342-м избирательном участке … оператором УИК (участковой избирательной комиссии — прим. ТАСС) был допущен неверный ввод числовых данных в протокол. В результате членами участковой комиссии был подписан документ с неверными данными. Внесение изменений не скажется на распределении мандатов среди партий, но может повлиять на их распределение внутри единого партийного списка», — уточнил Ходаков.

По его словам, после оглашения результатов внести изменения возможно только в судебном порядке, поэтому в среду был подан соответствующий иск в Первомайский районный суд Омска.

В горизбиркоме ТАСС уточнили, что в протоколе результаты были записаны в обратном порядке. В результате «Единая Россия» получила 13 голосов «Коммунистов России», а КПРФ — 22 голоса ЛДПР. За «Коммунистов России» и ЛДПР из-за ошибки были отданы 108 и 105 голосов соответственно. «Справедливая Россия», находившаяся в середине списка, осталась при своих избирателях.