Омский избирком из-за технической ошибки пересмотрит результаты выборов на одном участке
Ошибка не повлияла на распределение мандатов среди партий, но могла изменить результаты внутри единых партийных списков.
Ошибка не повлияла на распределение мандатов среди партий, но могла изменить результаты внутри единых партийных списков.
ОМСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский избирком выявил техническую ошибку в итоговом протоколе одного из избирательных участков,
По его словам, ошибка не повлияла на распределение мандатов среди партий, но могла изменить результаты внутри единых партийных списков.
«На 342-м избирательном участке … оператором УИК (участковой избирательной комиссии — прим. ТАСС) был допущен неверный ввод числовых данных в протокол. В результате членами участковой комиссии был подписан документ с неверными данными. Внесение изменений не скажется на распределении мандатов среди партий, но может повлиять на их распределение внутри единого партийного списка», — уточнил Ходаков.
По его словам, после оглашения результатов внести изменения возможно только в судебном порядке, поэтому в среду был подан соответствующий иск в Первомайский районный суд Омска.
В горизбиркоме ТАСС уточнили, что в протоколе результаты были записаны в обратном порядке. В результате «Единая Россия» получила 13 голосов «Коммунистов России», а КПРФ — 22 голоса ЛДПР. За «Коммунистов России» и ЛДПР
В единый день голосования 10 сентября жители Омска выбирали новый состав городского совета, который осенью определит мэра города на ближайшие пять лет. Из 40 мандатов 26 получила «Единая Россия», 9 — КПРФ, по 2 мандата «Справедливая Россия» и ЛДПР и 1 мандат — «Коммунисты России».