Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп хамски отверг дружеское предложение России
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Фильм, принесший режиссеру Аронофски $329 млн при бюджете $13 млн
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Россия предложила США помощь
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»Через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: Захарченко назвал лучший способ остановить войну в Донбассе
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, в кратер вулкана
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
СМИ: Саакашвили с Тимошенко готовят марш на Киев
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
15:08 (мск), источник: ТАСС

Омский избирком из-за технической ошибки пересмотрит результаты выборов на одном участке

Ошибка не повлияла на распределение мандатов среди партий, но могла изменить результаты внутри единых партийных списков.

ОМСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский избирком выявил техническую ошибку в итоговом протоколе одного из избирательных участков, из-за которой результаты «Единой России» и КПРФ были перепутаны с результатами «Коммунистов России» и ЛДПР, сообщил ТАСС глава городской избирательной комиссии Иван Ходаков.

По его словам, ошибка не повлияла на распределение мандатов среди партий, но могла изменить результаты внутри единых партийных списков.

«На 342-м избирательном участке … оператором УИК (участковой избирательной комиссии — прим. ТАСС) был допущен неверный ввод числовых данных в протокол. В результате членами участковой комиссии был подписан документ с неверными данными. Внесение изменений не скажется на распределении мандатов среди партий, но может повлиять на их распределение внутри единого партийного списка», — уточнил Ходаков.

По его словам, после оглашения результатов внести изменения возможно только в судебном порядке, поэтому в среду был подан соответствующий иск в Первомайский районный суд Омска.

В горизбиркоме ТАСС уточнили, что в протоколе результаты были записаны в обратном порядке. В результате «Единая Россия» получила 13 голосов «Коммунистов России», а КПРФ — 22 голоса ЛДПР. За «Коммунистов России» и ЛДПР из-за ошибки были отданы 108 и 105 голосов соответственно. «Справедливая Россия», находившаяся в середине списка, осталась при своих избирателях.

В единый день голосования 10 сентября жители Омска выбирали новый состав городского совета, который осенью определит мэра города на ближайшие пять лет. Из 40 мандатов 26 получила «Единая Россия», 9 — КПРФ, по 2 мандата «Справедливая Россия» и ЛДПР и 1 мандат — «Коммунисты России».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
WADA: Власти РФ должны взять на себя ответственность за допинг
Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда»
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорманую крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
Как рождение ребенка отражается на теле женщины Беременность и роды не проходят для женского организма без последствий — чего стоит только одна гормональная перестройка. Став мамами, многие из нас замечают у себя не только внутренние, но и внешние изменения. Зачастую эти трансформации носят временный характер, а какие-то из них необратимы.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь