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15:18 (мск), источник: Noi.md

Додон предлагает другого кандидата на пост министра обороны

Глава государства Игорь Додон отклонил кандидатуру Евгения Стурзы на должность министра обороны, предложенную правящей коалицией, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

В то же время он предложил другого кандидата, который, по его мнению, компетентен и имеет огромный опыт работы в этой области. Это бывший министр обороны Виктор Гайчук.

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«Сегодня я подписал ответ на запрос премьер-министра по кандидатуре г-на Стурзы, отклонив ее, и в то же время я подписал письмо, в котором рекомендую на должность министра обороны профессионала. Я предложил кандидатуру Виктора Гайчука, генерала, бывшего министра, бывшего посла, который имеет достаточный опыт в этой области», — сообщил Додон.

Oн повторил обращение к правящей коалиции, что не допустит назначения некомпетентных людей во главе того или иного учреждения.

«Если вы будете продолжать настаивать на некомпетентных людях, тогда независимо от того, сколько раз вы будете их продвигать, независимо от того, какое решение примет Конституционный суд, который превратился в филиал ДПМ и Плахотнюка, я не стану подписывать такие указы», — предупредил Додон.

Отметим, что Виктор Гайчук занимал должность министра обороны в 2001—2004 годах.

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