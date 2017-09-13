Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп хамски отверг дружеское предложение России
17 советов от самых старых людей планеты
Фильм, принесший режиссеру Аронофски $329 млн при бюджете $13 млн
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Россия предложила США помощь
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»Через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
32-летняя Варнава показала снимок "до пластики" - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, в кратер вулкана
Самые состоятельные жёны депутатов
Зарплаты госслужащих - информация от Forbes
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
14:46 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловский омбудсмен призывает граждан выйти на митинг дольщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября, ИА УралПолит.Ru. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призвала участников долевого и паевого строительства поддержать акцию, которая пройдет в субботу в Екатеринбурге.

Источник: УралПолит.ру

«Митинг, организаторами которого выступили свердловские коммунисты, пройдет в 13.00 на площади Труда и призван дать толчок для разработки на федеральном уровне эффективных механизмов защиты граждан, приобретающих квартиры», — пишет «ФедералПресс».

«В стране идет массовое жилищное строительство, при этом нередки случаи, когда права дольщиков и пайщиков нарушаются. У людей нет чувства стопроцентной защищенности государством от обмана со стороны застройщиков при вложении личных средств, а ведь для России вопрос жилья всегда был одним из самых главных. Наша цель — договориться о дальнейшей слаженной работе с органами государственной власти», — приводятся в тексте слова Мерзляковой.

В аппарате свердловского омбудсмена отмечают, что механизмы оказания помощи дольщикам в регионе были созданы (по данным областных властей, благодаря региональному закону, жилье в последние годы получили порядка 5 тысяч жителей), а вот законодательного механизма помощи пайщикам на федеральном уровне до сих пор нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пермяк взял фамилию Трамп, чтобы не платить миллионные долги
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
WADA: Власти РФ должны взять на себя ответственность за допинг
Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда»
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорманую крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
Как рождение ребенка отражается на теле женщины Беременность и роды не проходят для женского организма без последствий — чего стоит только одна гормональная перестройка. Став мамами, многие из нас замечают у себя не только внутренние, но и внешние изменения. Зачастую эти трансформации носят временный характер, а какие-то из них необратимы.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь