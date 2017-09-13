Свердловский омбудсмен призывает граждан выйти на митинг дольщиков

Источник: УралПолит.ру

«Митинг, организаторами которого выступили свердловские коммунисты, пройдет в 13.00 на площади Труда и призван дать толчок для разработки на федеральном уровне эффективных механизмов защиты граждан, приобретающих квартиры», — пишет «ФедералПресс».

«В стране идет массовое жилищное строительство, при этом нередки случаи, когда права дольщиков и пайщиков нарушаются. У людей нет чувства стопроцентной защищенности государством от обмана со стороны застройщиков при вложении личных средств, а ведь для России вопрос жилья всегда был одним из самых главных. Наша цель — договориться о дальнейшей слаженной работе с органами государственной власти», — приводятся в тексте слова Мерзляковой.