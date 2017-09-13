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16:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры об открытии новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах

Администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры об открытии новых кладбищ общей площадью около 100 гектаров в Богородском и Кстовском районах.

Источник: AP 2017

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 13 сентября исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов провел выездное совещание по вопросам качества оказания ритуальных услуг и перспективах развития нижегородских погостов. Рабочая встреча состоялась на территории муниципального кладбища «Бугровское».

По словам начальника управления муниципальными кладбищами Николая Ингликова, за лето была проведена реконструкция входной арки кладбища, а также проведен капремонт помещения для администрации кладбища, обновлена мемориальная площадь, открыт ритуальный дом с двумя прощальными залами.

Теперь же, как отметил Ингликов, в разработке система введения GPS-координаты каждого захоронения и занесение их в электронную базу для выявления в дальнейшем заброшенных могил и, конечно же, приведение в порядок могил известных людей.

Сергей Миронов в свою очередь отметил, что муниципальное предприятие формирует в Нижнем Новгороде расценки на предоставление услуг по погребению. «В ритуальном доме на Бугровском кладбище тарифы на отпевание, прощание составляют порядка 3,5 тыс. рублей, у коммерческих структур в среднем по городу — около 8,5 тыс. рублей», — добавил он.

В заключение он напомнил, что Нижний Новгород обеспечен местами для захоронения только на ближайшие два года. Сейчас активно прорабатывается вопрос открытия новых кладбищ общей площадью около 100 гектаров в Богородском и Кстовском районах.

Напомним, в начале августа текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин направил в правительство список поручений, касающихся оказания ритуальных услуг, в которых говорится о необходимости закончить разработку закона об организации ритуальных услуг и сформировать единый подход к похоронному делу по всей России.

Ранее сообщалось, что расширение трех кладбищ Нижнего Новгорода («Новостригинское» в Автозаводском районе, «Нагорное» в Приокском районе и «Новосормовское») может обойтись горбюджету в 320 млн. рублей.

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