Лучшие и худшие паспорта мира-2

Источник: РИА "Новости"

Как бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в абсолютном большинстве случаев определяется тем местом, где он родился и где живет. При этом определяющим будут не просто город или страна, а паспорт: именно по нему можно понять, какие условия жизни доступны человеку изначально, а какие могут быть получены, например, при переезде в другую страну. Чей паспорт ценнее, попыталась выяснить консалтинговая компания Henley & Partners, которая представила второй «Индекс гражданств мира» (Quality of Nationality Index, QNI), созданный совместно с Димитрием Коченовым, профессором конституционного права ЕС Университета Гронингена.

Авторы исследования попытались дать максимально объективную оценку различным гражданствам, изучив их практическую ценность. Во внимание принимались как свобода перемещения и возможности проживания в других странах, гарантируемые обладателю паспорта, так и условия жизни в той стране, где человек родился. В общей сложности были изучены показатели 195 гражданств стран и территорий, которые в результате были разбиты на пять категорий — от наивысшей до низкой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Методология составления индекса

При составлении рейтинга авторы индекса гражданств мира QNI взяли в расчет множество факторов, каждый из которых влияет на жизнь человека. Из них были выделены семь главных, которые разделяются на внутренние и внешние. К первой группе относятся: масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, а ко второй — количество доступных стран для проживания и туризма, а также их уровень развития.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Компоненты рейтинга и их вес в общей оценке качества гражданства

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Каждый из вышеперечисленных критериев оценивался на основании сторонних данных и индексов. Так, показатели внутренних факторов высчитывались на основании ВВП, индекса человеческого развития, который ежегодно публикует ООН, и глобального индекса миролюбия, составляемого Институтом экономики и мира. А чтобы понять, какие страны может посетить обладатель того или иного паспорта, создатели QNI из Henley & Partners обратились к собственному индексу визовых ограничений и базе данных Международной ассоциации воздушного транспорта.

В рейтинг вошли гражданства практически всех стран—членов ООН плюс Косово, Государство Палестина, Китайский Тайбэй (Тайвань), Гонконг и Макао. Кроме того, в «Индекс» были включены неграждане Латвии, лессе-пассе Израиля, гражданство ЕС и все правовые статусы, предоставляемые Великобританией. Не вошли в список гражданства частично признанных территорий: Абхазии, Арабской Демократической Республики (так себя называет непризнанное правительство Западной Сахары), Южной Осетии, Приднестровья и Турецкой Республики Северного Кипра.

Самые привлекательные гражданства

В новой — наивысшей — категории собрались исключительно представители Евросоюза. Именно их паспорта дарят наибольшие возможности для человека — как в том, что касается уровня жизни, так и свободы перемещения между странами. А возглавляет QNI по-прежнему Германия — правда, по сравнению с 2015 годом ее рейтинг снизился на 0,4%, до 82,7%. И теперь ее отрыв от Франции и Дании совсем мизерный — всего 0,3%.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Отметим, что практически у всех стран ЕС, представленных в этой категории, снизился индекс качества гражданства по сравнению с прошлым изданием. Исключением стала Франция, которая получила дополнительные баллы за рост количества мест, куда ее граждане могут свободно переехать. «Связано это с обновлением методологии расчета индекса QNI и добавлением французских заморских территорий с их собственным миграционным контролем. В отличие от граждан Франции, которые могут свободно проживать и работать практически на всех этих территориях, доступ к некоторым из них (Новая Каледония, Уоллис и Футуна) для граждан остальных государств—членов ЕС может быть ограничен», — отмечается в докладе Henley & Partners.

10 худших гражданств мира

В самом низу рейтинга оказались паспорта стран с крайне низким уровнем жизни, практически (или даже вовсе) не имеющих соглашений о свободном посещении других государств. Так, например, жители Афганистана, чей паспорт в 2016 году оказался худшим, могут свободно посетить только 24 страны. Для сравнения: у Германии есть безвизовые соглашения со 176 странами. А свободно переселиться в другую страну граждане Афганистана вообще не могут.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

При этом внизу рейтинга находятся в основном страны, где все последние годы не прекращаются военные конфликты. Например, в том же Афганистане гражданская война длится вот уже несколько десятилетий. Несколько лет не прекращаются бои между правительственными войсками, повстанцами и бойцами так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии, вот уже не один год охвачен боевыми действиями разделившийся на два независимых государства Судан.

Гражданства с максимальными ростом и падением

В 2016 году ценность гражданств на общемировом уровне повысилась на 0,75% по сравнению с предыдущим годом, то есть практически не изменилась. Однако в минувшем году были такие страны, чьи паспорта были очень активны в плане перемещения по строкам рейтинга. В число семи гражданств с наибольшим приростом по сравнению с 2015 годом вошли гражданства пяти стран Карибского бассейна (Сент-Винсент и Гренадины, Содружество Доминики, Гренада, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго), Восточного Тимора и Колумбии. Паспорта этих стран заметно прибавили в ценности за счет появления возможности краткосрочного безвизового посещения стран Шенгенской зоны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Так, например, гражданство Восточного Тимора поднялось сразу на 31 ступень, заняв 95-е место с показателем ценности 30,2% — это на 7,3% больше, чем в 2015 году. Внутренняя ценность гражданства Восточного Тимора несколько снизилась (из-за снижения уровня развития человеческого потенциала и сокращения масштаба экономики страны). Однако серьезный скачок в количестве и качестве стран для свободного посещения сделал потери рейтинга по внутренним критериям несущественными.

В 2016 году лишь 45 гражданств продемонстрировали отрицательную динамику по сравнению с предыдущим изданием «Индекса». Но среди них оказались те, кто в итоге потерял больше десяти позиций. Чемпионом по снижению итогового показателя QNI стал Сенегал, который потерял относительно прошлого результата всего 1%, но в итоге скатился сразу на 16 позиций. При этом, как отмечается в докладе Henley & Partners, «сравнительное ослабление позиций сенегальского гражданства связано не столько с ухудшением показателей развития человеческого потенциала и разнообразия возможностей безвизового временного посещения, сколько с внушительным улучшением показателей у остальных гражданств».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Другие лидеры отрицательной динамики — Саудовская Аравия, Ливия, Украина, Мали, Косово, Либерия, Бенин, Кот-д`Ивуар и Нигерия. Рейтинг гражданства Саудовской Аравии снизился на 0,4%, из-за чего оно опустилось в «Индексе» сразу на 14 позиций. И даже несмотря на рост числа стран для безвизового посещения и проживания, общий показатель упал из-за снижения уровня миролюбивости страны. Отсутствие общественного порядка и постоянные военные столкновения, которые не прекращаются с момента революции и свержения Муаммара Каддафи, продолжают заставлять снижаться рейтинг гражданства Ливии..

Теряет свои позиции и украинское гражданство. Стремящаяся в Европу Украина с момента начала конфликта с Россией пока, согласно данным QNI, живет все хуже и хуже. «Болезненными точками для гражданства Украины стали отсутствие стабильности в стране и конфликт с восточным соседом по вопросу Крыма и других областей, в связи с чем снизился индекс миролюбия, ухудшились показатели масштаба экономики, разнообразия и веса возможностей безвизового временного посещения и безвизового проживания и работы. В итоге в 2016 году украинцы могли свободно переехать жить и работать только в Грузию», — говорится в докладе. Тем не менее в следующем году рейтинг Украины должен значительно улучшиться, так как будет учтено принятое нынешним летом решение ЕС о безвизовом въезде ее граждан в страны ЕС.

Россия и СНГ

А вот российское гражданство за год стало ценнее: его рейтинг по итогам 2016 года вырос на 2,3% и достиг 39,7%. Во многом этому способствовало улучшение внешних показателей России:

за минувший год к 100 странам, куда россияне могли отправиться для краткосрочного посещения, добавились еще шесть.

В результате внешняя ценность гражданства России в 2016 году выросла до 34,6% относительно 31,1% в 2015 году. Подробнее о том, что происходило с гражданствами России и стран СНГ, рассказывает управляющий партнер Henley & Partners Switzerland AG Екатерина Мавренкова.

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Вслед за российским в списке стран—представительниц СНГ в рейтинге идет гражданство Молдавии, занявшей 80-ю строчку индекса. Это единственное из гражданств стран СНГ, пользующееся по состоянию на 2016 год безвизовым режимом с Шенгенской зоной, что дает ему значительное преимущество над прочими странами Союза независимых государств. Однако крайне низкий уровень экономического развития и отсутствие соглашений по беспрепятственному переселению в другие страны отбросили Молдавию далеко назад по сравнению с теми же членами Европейского союза.

В целом же определяющим фактором для ценности гражданств стран СНГ остается членство в Евразийском экономическом союзе. Его участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия — получают значительный бонус к рейтингу своих паспортов за счет свободного движения товаров, капитала, услуг и работников, а если говорить только о бывших сателлитах СССР, то и за счет доступа к российскому рынку труда. При этом больше всех прибавили в ценности по итогам 2016 года паспорта Армении и Киргизии (+3,8% и +3,7% соответственно), что связано с вернувшейся возможностью свободного проживания и работы в России. В результате армянский паспорт поднялся со 110-й на 97-ю строчку рейтинга, а киргизское гражданство — со 119-й на 110-ю.

Великобритания — до и после выхода из ЕС

Британское гражданство всегда было одним из самых престижных, а получить его было крайне непросто. В предыдущем «Индексе» паспорт Великобритании занял 11-е место с показателем 80,1%. Почти все показатели британского гражданства тогда превышали значение 90%. Провисали только два — экономическая мощь и миролюбивость.

Но в мае прошлого года в стране прошел референдум о возможном выходе страны из состава ЕС, и неожиданно для всех граждане поддержали эту идею. Властям не оставалось ничего, кроме как смириться с волей народа и запустить процедуру выхода из Евросоюза. В результате по итогам 2016 года британское гражданство потеряло 0,9% и опустилось в рейтинге на одну позицию. При этом Великобритания пока все еще входит в ЕС. На каких условиях Британия перестанет быть частью «общей Европы», пока неизвестно, но при любом раскладе, индекс британского гражданства в ближайшие годы будет только падать, уверен автор QNI Димитрий Коченов:

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Никакого сценария, кроме неблагоприятного, и ожидать не приходится. Вопрос лишь в том, насколько плохо ситуация сложится… Самый экстремальный и неприятный сценарий — когда между Великобританией и континентом вводится визовый режим. Об этом, конечно, никто всерьез не говорит, и это трудно себе представить, но это будет самым неблагоприятным исходом. Согласно этому сценарию, граждане Великобритании будут пользоваться такими же правами и обязанностями, как и любые другие иностранцы, без специального договора с Европейским союзом и без безвизового въезда в шенгенскую зону. Если «Брексит» происходит автоматически по истечении установленного двухлетнего периода, который предусматривает 50-я статья, то у Великобритании не будет вообще никакого договора с ЕС… То есть вместо суперпривилегированной нации британцы, буквально в одночасье потеряв все свои права и привилегии, окажутся даже значительно ниже в иерархии прав, чем иностранцы, проживающие в ЕС.

Трудно предсказать, как пойдет экономическое развитие Великобритании. Ясно, что никакого экономического роста там не предвидится, потому что выход из ЕС — это просто введение бессмысленного торгового барьера, который затронет все аспекты экономической жизни Великобритании. Но даже если Тереза Мэй назначит заниматься переговорами с ЕС кого-то, кто обладает минимальными знаниями права внутреннего рынка и кому дадут достаточные полномочия добиться лучших условий для Великобритании (на сегодня нет ни первого, ни второго), то все равно мы говорим о барьере на пути торговли, который затронет все отрасли британской экономики.

Как бы хорошо «Брексит» ни был оговорен между двумя сторонами, Великобритания при любом раскладе окажется в проигрыше.

В «Индексе гражданств мира 2017 года» мы еще не увидим существенного падения или изменения позиции Великобритании по сравнению с результатами этого года, но увидим небольшое перемещение вниз, потому что британская экономика растет сейчас медленнее экономик стран зоны евро. Так как экономический вес страны очень сильно отражается в индексе, то Великобритания может потерять вес просто потому, что она будет выглядеть слабо по сравнению с экономиками еврозоны. Поэтому получается, что как только «Брексит» будет ощутим в зоне экономического развития, то даже без введения визового режима и до истечения двухлетнего срока переговоров с ЕС мы уже сможем увидеть ухудшение качества британского гражданства".