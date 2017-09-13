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15:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

ЦИК РТ: В Татарстане выборы прошли организованно, без каких-либо существенных нарушений

10 сентября на территории республики состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В выборах 10 сентября в Татарстане участвовали 437 зарегистрированных кандидатов, из которых 389 были выдвинуты десятью политическими партиями и одним общественным объединением. Об этом сообщила сегодня на заседании президиума Государственного Совета РТ зампредседателя ЦИК РТ Валентина Каменькова.

Напомним, что 10 сентября на территории республики состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Они прошли в 38 муниципальных районах, 13 городских и 128 сельских поселениях по 154 одномандатным округам.

«Процесс голосования обеспечивали 155 участковых избирательных комиссий», — отметила Валентина Каменькова.

Она проинформировала, что по итогам дополнительных выборов замещено 154 мандата. «Единая Россия» получила 119 мандатов, КПРФ — пять, «Коммунисты России», ЛДПР и «Справедливая Россия» — по четыре, «Партия ветеранов России» — три, партия «Родина» — два, Партия пенсионеров за социальную справедливость — два, республиканское общественное движение «Татарстан — Новый век» — «Татарстан — Яна гасыр» — также два. Самовыдвиженцы получили девять мандатов.

По словам зампредседателя ЦИК РТ, в списки избирателей были внесены 49 тыс. 927 человек, из них приняли участие в голосовании 22 тыс. 768, что составило в среднем по республике 45,6 процента.

«Впервые на территории Татарстана была применена технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом. Этот эксперимент прошел успешно, сбоев не произошло, — заметила докладчик. — В целом выборы прошли организованно, без каких-либо существенных нарушений».

«У нас на одном избирательном участке выборы не состоялись. Снялись оба кандидата, и округ остался никем не закрытым. Придется проводить 19 ноября дополнительные выборы в республике», — добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

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