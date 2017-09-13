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15:06 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский облизбирком определился с общими результатами выборов

На сегодняшнем заседании избирательной комиссии Волгоградской области были определены общие результаты выборов 10 сентября по Дзержинскому и Среднеахтубинскому одномандатным округам.

Источник: РИАЦ

Члены облизиркома обсудили также итоги использования открепительных удостоверений на дополнительных выборах в облдуму.

Сегодня официально закреплены результаты дополнительных выборов депутатов Волгоградской областной Думы. По Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 15 победу одержал Алексей Васин 63,90% (7616 избирателей). По Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9 победил Михаил Струк. Оба представителя партии «Единая Россия» далеко опередили своих соперников.

Облизбирком своим постановлением определил, что при использовании открепительных удостоверений на выборах нарушений не выявлено.

Спокойствие и выдержка вообще стали отличительной особенностью прошедшей кампании. По заявлению председателя облизбиркома Виктора Черячукина, в областную комиссию не поступило ни одной жалобы по довыборам в Волгоградскую областную Думу.

Как уже сообщал РИАЦ, в единый день голосования в Волгоградской области выбирали также 46 глав сельских поселений, 268 депутатов представительных органов местного самоуправления. На местных выборах явка составила — 38,6%.

В Михайловке состоялись выборы городской Думы. По единому округу большинство голосов получила «Единая Россия», набрав 64,95%. Лидерами в одномандатных округах также стали кандидаты «Единой России». Эксперты считают, что здесь, по сравнению с выборами 2012 года, единороссы сделали впечатляющий шаг вперёд. Тогда выдвиженцы «Единой России» набрали лишь 42,96%. Нынешний успех убедительно свидетельствует о том, что михайловцы, как и всё население Волгоградской области, поддерживают социально-экономическую политику губернатора, которая лежала в основе программ всех кандидатов-единороссов.

На выборах глав сельских поселений симпатии избирателей достались кандидатам от «Единой России»: они завоевали 41 мандат.

На выборах депутатов представительных органов сельских поселений 212 из 268 мандатов получили кандидаты от «Единой России».

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Волгоградский облизбирком определился с общими результатами выборов
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