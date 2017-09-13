Путин поздравил жителей Кубани с 80-летием Краснодарского края

Источник: РИА Новости

Путин также добавил, что «вы по праву можете гордиться историей родного края, ратными победами и трудовыми свершениями многих поколений своих земляков».

«Сегодня Кубань уверенно развивается: здесь создаётся благоприятный инвестиционный климат, воплощаются в жизнь масштабные, отвечающие запросам времени проекты, содействующие укреплению агропромышленного потенциала региона, совершенствованию его социальной сферы, транспортной инфраструктуры, туристической отрасли», — приводятся его слова в телеграмме.

По словам президента России, «необходимо в полной мере использовать богатейшее наследие зимних Олимпийских игр, состоявшихся в Сочи в 2014 году, на благо Краснодарского края и всей России».