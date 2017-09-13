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15:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Генпрокуратура Испании начала преследование 700 мэров каталонских городов

Генеральная прокуратура Испании открыла 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

По информации La Vanguardia, Генеральный прокурор королевства Хосе Мануэль Маза разослал соответствующий циркуляр руководителям надзорных ведомств крупных каталонских городов — Барселоны, Жероны, Таррагоны и Лейды.

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Чиновникам предписано начать судебное преследование градоначальников, которые намерены содействовать проведению голосования. В случае, если они не предстанут перед судом добровольно, возможно их задержание.

Ранее, 7 сентября Маза заявил, что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению плебисцита — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков.

Днем ранее парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Александр Шипов
Это все равно если б в РФ все нефте-газовые регионы "отъехать" возжела ли б, форменное безобразие, кто будет кормить румынских цыган прибывающих в Гишпанию...
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