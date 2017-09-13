Генпрокуратура Испании начала преследование 700 мэров каталонских городов

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По информации La Vanguardia, Генеральный прокурор королевства Хосе Мануэль Маза разослал соответствующий циркуляр руководителям надзорных ведомств крупных каталонских городов — Барселоны, Жероны, Таррагоны и Лейды.

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Чиновникам предписано начать судебное преследование градоначальников, которые намерены содействовать проведению голосования. В случае, если они не предстанут перед судом добровольно, возможно их задержание.

Ранее, 7 сентября Маза заявил, что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению плебисцита — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков.

Днем ранее парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.