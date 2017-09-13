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15:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Депутаты новосибирского заксобрания перенесли обсуждение «мусорной» концессии на октябрь

НОВОСИБИРСК, 13 сентября, ФедералПресс. Депутаты комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам перенесли вопрос о «мусорной» концессии, но не сняли его с повестки. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания региона.

Депутаты решили перенести вопрос об обращении к губернатору Владимиру Городецкому о концессиональном соглашении в отношении создания системы по обработке и захоронении твердых отходов на следующее заседание комитета, которой пройдет в октябре. Председатель комитета Евгений Покровский отметил, что Городецкий попросил депутатов заксобрания создать три комиссии, которые обсудят вопросы связанные с концессией.

«Мы вчера с депутатом Ириной Диденко присутствовали на первом заседании экспертной подгруппы, созданной после так называемой “приостановки” концессии. Никакого диалога не получается. Говорили обо всем, только не о сути заключенного концессионного соглашения. В таких разговорах я не вижу никакого смысла», — отметил заместитель председателя комитета, руководитель депутатской рабочей группы по реализации концессионного соглашения Вадим Агеенко.

Ирина Диденко также отметила, что уже обсуждались различные варианты обращения с мусором, но вопрос о самой концессии был освещен слабо.

«Мое глубокое убеждение: необходим раздельный сбор мусора с целью получения более качественного вторсырья. Однако в результате мы получим существенную недозагрузку, что повлечет возмещения концессионеру из областного бюджета», = пояснила законодатель.

Зампред комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Сметанин отметил, что не видит необходимости создавать дополнительные экспертные советы. Согласно концессионному соглашению один завод уже должен работать и перерабатывать мусор, но этого не происходит.

«Из ответов прокуратуры и самого концессионера следует, что готовность к реализации проекта составляет 85% и причина тому простая: сделана главная ошибка по выделению земельного участка в запретной зоне аэропорта и согласования никто не даст. И последнее: ФАС четко заявило, что внести поправки в эту концессию нельзя. Что обсуждать?» — добавил Агеенко.

Также депутаты предложили Сергею Семке создать дорожную карту экспертных групп и продемонстрировать ее комитету. Там должно быть указано, какие вопросы будут рассматриваться на этих заседаниях. В итоге депутаты решили перенести вопрос на октябрьское заседание, но не сняли его с повестки.

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