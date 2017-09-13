Депутаты новосибирского заксобрания перенесли обсуждение «мусорной» концессии на октябрь
НОВОСИБИРСК, 13 сентября, ФедералПресс. Депутаты комитета по строительству,
НОВОСИБИРСК, 13 сентября, ФедералПресс. Депутаты комитета по строительству,
Депутаты решили перенести вопрос об обращении к губернатору Владимиру Городецкому о концессиональном соглашении в отношении создания системы по обработке и захоронении твердых отходов на следующее заседание комитета, которой пройдет в октябре. Председатель комитета Евгений Покровский отметил, что Городецкий попросил депутатов заксобрания создать три комиссии, которые обсудят вопросы связанные с концессией.
«Мы вчера с депутатом Ириной Диденко присутствовали на первом заседании экспертной подгруппы, созданной после так называемой “приостановки” концессии. Никакого диалога не получается. Говорили обо всем, только не о сути заключенного концессионного соглашения. В таких разговорах я не вижу никакого смысла», — отметил заместитель председателя комитета, руководитель депутатской рабочей группы по реализации концессионного соглашения Вадим Агеенко.
Ирина Диденко также отметила, что уже обсуждались различные варианты обращения с мусором, но вопрос о самой концессии был освещен слабо.
«Мое глубокое убеждение: необходим раздельный сбор мусора с целью получения более качественного вторсырья. Однако в результате мы получим существенную недозагрузку, что повлечет возмещения концессионеру из областного бюджета», = пояснила законодатель.
Зампред комитета по строительству,
«Из ответов прокуратуры и самого концессионера следует, что готовность к реализации проекта составляет 85% и причина тому простая: сделана главная ошибка по выделению земельного участка в запретной зоне аэропорта и согласования никто не даст. И последнее: ФАС четко заявило, что внести поправки в эту концессию нельзя. Что обсуждать?» — добавил Агеенко.
Также депутаты предложили Сергею Семке создать дорожную карту экспертных групп и продемонстрировать ее комитету. Там должно быть указано, какие вопросы будут рассматриваться на этих заседаниях. В итоге депутаты решили перенести вопрос на октябрьское заседание, но не сняли его с повестки.