Владимир Рыбакин намерен покинуть краевое правительство

«Я действительно планировал завершить работу. У меня есть личные мотивы, которые я не хотел бы раскрывать. Проекты, которыми я занимался, доведены до конца. Дела я передал новой команде. Думаю, вопросов ко мне быть не должно», — сообщил господин Рыбакин информагентству «Ura.ru».



Ранее «Ъ» писал о вероятной отставке Владимира Рыбакина. По данным «Ъ», после победы Максима Решетникова на губернаторских выборах состав краевого правительства может обновиться на 50%.