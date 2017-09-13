Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп "хамски" отверг дружеское предложение России
Названа главная причина смерти во время секса
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Песков ответил на слова о передаче Трампу плана по примирению
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
32-летняя Варнава показала снимок "до пластики" - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
СМИ: Саакашвили с Тимошенко готовят марш на Киев
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
15:45 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров встретился с семьями, пострадавшими от ландшафтных пожаров

Сегодня, 3 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с жителями поселков, пострадавших от ландшафтных пожаров.

Источник: РИАЦ

— Август выдался тяжелым: высокий температурный режим, сильный ветер — распространение огня происходило быстро, до 1 километра в минуту. Даже подготовленный спортсмен не выдержит такой скорости, — вспомнил губернатор недавние события. — Но предпринимались все меры, чтобы защитить людей и их имущество.

Напомним, в конце лета на территории региона произошли масштабные степные пожары, которые угрожали ряду населенных пунктов Дубовского, Ольховского, Иловлинского, Городищенского, Даниловского, Среднеахтубинского, Ленинского районов, а также Михайловки и Волгограда. Однако благодаря слаженной работе местных органов исполнительной власти, полиции, спасателей и добровольцев удалось избежать самых страшных последствий огненной стихии, разбушевавшейся в конце засушливого лета. Оперативными действиями всех структур руководил лично губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, главными причинами пожаров становились поджоги:

— Без человеческого фактора не обошлось: находились те, кто пользовался открытыми источниками огня. Задержаны три человека по факту умышленного поджога. Подозреваемые уже дали признательные показания. У них изъяты вещественные доказательства.

Пожарами, которые удалось остановить, были уничтожены преимущественно хозяйственные постройки: свыше 30 в личных подсобных хозяйствах и три в крестьянско-фермерских. Без крова осталось несколько семей. Всего пострадавшими признано 92 человека. Глава региона дал поручение в максимально сжатые сроки оказать всестороннюю помощь погорельцам:

— Людей мы одних в беде не оставим, — сказал Андрей Бочаров. — На эти цели из резервного фонда Правительства РФ и областного бюджета было выделено более 12 миллионов рублей. Сбор средств организовало и Волгоградское региональное отделение Российского детского фонда.

Семьям, пострадавшим от ландшафтных пожаров, сделаны компенсаторные выплаты по линии соцзащиты населения, детям школьного возраста помогли с подготовкой к новому учебному году.

За утраченное имущество селяне получают 50 тысяч на каждого члена семьи. Тем, кто по закону не имеет право на федеральные или областные выплаты, помогает Российской детский фонд.

Людям, лишившимся в результате пожаров крыши над головой, уже начали выдавать жилищные сертификаты: накануне документы фельдъегерской связью были доставлены в администрацию области. Губернатор перед главами муниципальных районов и городских округов под личную ответственность поставил задачу помочь людям, которые получат жилищные сертификаты, в их реализации: селяне должны переехать в новые дома до наступления холодов.

По словам главы региона, по обращению руководства области, Правительство РФ обеспечило 26 жилищных сертификатов. Сегодня уже были выданы 7 сертификатов семьям, лишившимся единственного жилья. Губернатор поручил заместителям провести разъяснительную работу по реализации сертификатов.

— Для отдельных семей, у которых пострадало имущество, потребуется решение судов о признании правоустанавливающих документов. Мы окажем помощь в защите, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Практически все уничтоженные огнем строения не были застрахованы. На многие отсутствовали документы, подтверждающие право собственности.

Как рассказала жительница поселка Куйбышевского, их дом, который строился больше десяти лет, был застрахован на сумму, которая покрывает лишь малую часть ущерба:

— Никто не думал, что такое может произойти, — сказала она.

Все меры, которые необходимы, мы примем, — пообещал Андрей Бочаров.

Губернатор также обратился к тем, кому предстоит воспользоваться жилищными сертификатами, с предупреждением:

— Нужно быть внимательными при приобретении жилья: всегда находятся те, кто хочет нажиться на людской беде, — сказал Андрей Бочаров. — С мошенниками сталкивались и жители разрушенных домов по улице Космонавтов и проспекту Университетскому.

Напомним, в настоящее время продолжается системная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Эксперты дают оценку причин возгораний, правоохранители занимаются установлением личностей, подозреваемых в умышленных поджогах: как считают специалисты, в ряде случаев имел место человеческий фактор.

Психологи, юристы и медработники продолжают оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Фермерам помогают с поставками кормов и восстановлением хозяйств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Волгоградских предпринимателей обучат бухучету в режиме онлайн
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
В Москве эвакуируют ТЦ из-за звонков о заложенной взрывчатке
Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда»
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь