Андрей Бочаров встретился с семьями, пострадавшими от ландшафтных пожаров

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— Август выдался тяжелым: высокий температурный режим, сильный ветер — распространение огня происходило быстро, до 1 километра в минуту. Даже подготовленный спортсмен не выдержит такой скорости, — вспомнил губернатор недавние события. — Но предпринимались все меры, чтобы защитить людей и их имущество.

Напомним, в конце лета на территории региона произошли масштабные степные пожары, которые угрожали ряду населенных пунктов Дубовского, Ольховского, Иловлинского, Городищенского, Даниловского, Среднеахтубинского, Ленинского районов, а также Михайловки и Волгограда. Однако благодаря слаженной работе местных органов исполнительной власти, полиции, спасателей и добровольцев удалось избежать самых страшных последствий огненной стихии, разбушевавшейся в конце засушливого лета. Оперативными действиями всех структур руководил лично губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, главными причинами пожаров становились поджоги:

— Без человеческого фактора не обошлось: находились те, кто пользовался открытыми источниками огня. Задержаны три человека по факту умышленного поджога. Подозреваемые уже дали признательные показания. У них изъяты вещественные доказательства.

Пожарами, которые удалось остановить, были уничтожены преимущественно хозяйственные постройки: свыше 30 в личных подсобных хозяйствах и три в крестьянско-фермерских. Без крова осталось несколько семей. Всего пострадавшими признано 92 человека. Глава региона дал поручение в максимально сжатые сроки оказать всестороннюю помощь погорельцам:

— Людей мы одних в беде не оставим, — сказал Андрей Бочаров. — На эти цели из резервного фонда Правительства РФ и областного бюджета было выделено более 12 миллионов рублей. Сбор средств организовало и Волгоградское региональное отделение Российского детского фонда.

Семьям, пострадавшим от ландшафтных пожаров, сделаны компенсаторные выплаты по линии соцзащиты населения, детям школьного возраста помогли с подготовкой к новому учебному году.

За утраченное имущество селяне получают 50 тысяч на каждого члена семьи. Тем, кто по закону не имеет право на федеральные или областные выплаты, помогает Российской детский фонд.

Людям, лишившимся в результате пожаров крыши над головой, уже начали выдавать жилищные сертификаты: накануне документы фельдъегерской связью были доставлены в администрацию области. Губернатор перед главами муниципальных районов и городских округов под личную ответственность поставил задачу помочь людям, которые получат жилищные сертификаты, в их реализации: селяне должны переехать в новые дома до наступления холодов.

По словам главы региона, по обращению руководства области, Правительство РФ обеспечило 26 жилищных сертификатов. Сегодня уже были выданы 7 сертификатов семьям, лишившимся единственного жилья. Губернатор поручил заместителям провести разъяснительную работу по реализации сертификатов.

— Для отдельных семей, у которых пострадало имущество, потребуется решение судов о признании правоустанавливающих документов. Мы окажем помощь в защите, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Практически все уничтоженные огнем строения не были застрахованы. На многие отсутствовали документы, подтверждающие право собственности.

Как рассказала жительница поселка Куйбышевского, их дом, который строился больше десяти лет, был застрахован на сумму, которая покрывает лишь малую часть ущерба:

— Никто не думал, что такое может произойти, — сказала она.

Все меры, которые необходимы, мы примем, — пообещал Андрей Бочаров.

Губернатор также обратился к тем, кому предстоит воспользоваться жилищными сертификатами, с предупреждением:

— Нужно быть внимательными при приобретении жилья: всегда находятся те, кто хочет нажиться на людской беде, — сказал Андрей Бочаров. — С мошенниками сталкивались и жители разрушенных домов по улице Космонавтов и проспекту Университетскому.

Напомним, в настоящее время продолжается системная работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Эксперты дают оценку причин возгораний, правоохранители занимаются установлением личностей, подозреваемых в умышленных поджогах: как считают специалисты, в ряде случаев имел место человеческий фактор.