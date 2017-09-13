Горизбирком утвердил итоги довыборов в Думу Нижнего Новгорода

За утверждение результатов выборов проголосовали восемь из десяти присутствующих членов избиркома, против — один (Вячеслав Карцевский, ЛДПР), один воздержался.
Председатель избирательной комиссии города Александр Макеев также рассказал, что на избирательном участке № 2566 (округ № 27, Нижегородский район) результаты выборов отменены, а 109 бюллетеней, «все досрочное голосование», — недействительными.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62%. Напомним, что победу на довыборах одержали Станислав Прокопович (ЕР, округ № 18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, № 27) и Андрей Колобов (СР, № 31).