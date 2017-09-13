Додон и Филип не договорились по кандидату на пост главы Минобороны
Глава правительства Павел Филип не согласен с предложением президента страны Игоря Додона.
Глава правительства Павел Филип не согласен с предложением президента страны Игоря Додона.
КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik.
Демпартия накануне рекомендовала главе государства утвердить в должности руководителя оборонного ведомства Евгения Стурзу. В среду президент сообщил об отказе, предложив назначить на этот пост Виктора Гайчука.
«Получил письменный отказ президента по кандидату Евгения Стурзы. Считаю аргументы абсурдными. Сегодня повторно предложу президенту этого кандидата. Если он и снова отклонит его, это будет означать, что он нарушит Конституцию. У нас парламентская республика. У него (у президента — прим.) нет полномочий, чтобы представлять своего кандидата», — сказал Филип.
Согласно части 6 статьи 98 Конституции Молдовы, «в случае необходимости кадровых перестановок или вакансии должностей в правительстве президент Республики Молдова по предложению
В январе этого года на тот момент глава Конституционного суда Александру Тэнасе объяснил решение КС, заявив, что «Молдова — парламентская республика, и полномочия президента определены Конституцией, поэтому он не несет никакой ответственности за деятельность правительства, а его роль в конфигурации кабмина ограничена».
Таким образом, президент может один раз мотивированно отклонить предложение
С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.