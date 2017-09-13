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17:37 (мск), источник: Sputnik.md

Додон и Филип не договорились по кандидату на пост главы Минобороны

Глава правительства Павел Филип не согласен с предложением президента страны Игоря Додона.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип намерен повторно предложить главе государства Игорю Додону кандидатом на пост министра обороны Евгения Стурзу. Об этом премьер заявил в среду в начале заседания правительства.

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Демпартия накануне рекомендовала главе государства утвердить в должности руководителя оборонного ведомства Евгения Стурзу. В среду президент сообщил об отказе, предложив назначить на этот пост Виктора Гайчука.

«Получил письменный отказ президента по кандидату Евгения Стурзы. Считаю аргументы абсурдными. Сегодня повторно предложу президенту этого кандидата. Если он и снова отклонит его, это будет означать, что он нарушит Конституцию. У нас парламентская республика. У него (у президента — прим.) нет полномочий, чтобы представлять своего кандидата», — сказал Филип.

Согласно части 6 статьи 98 Конституции Молдовы, «в случае необходимости кадровых перестановок или вакансии должностей в правительстве президент Республики Молдова по предложению премьер-министра освобождает от должности и назначает отдельных членов кабмина». Часть 1 статьи 96 главного закона страны гласит, что «правительство обеспечивает проведение внутренней и внешней политики государства и осуществляет общее руководство публичным управлением».

В январе этого года на тот момент глава Конституционного суда Александру Тэнасе объяснил решение КС, заявив, что «Молдова — парламентская республика, и полномочия президента определены Конституцией, поэтому он не несет никакой ответственности за деятельность правительства, а его роль в конфигурации кабмина ограничена».

Таким образом, президент может один раз мотивированно отклонить предложение премьер-министра по назначению какой-либо кандидатуры на вакантный пост министра. Премьер может сделать другое предложение президенту или представить ту же кандидатуру на пост министра, которую глава республики должен утвердить.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура.

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