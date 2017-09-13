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18:15 (мск), источник: Nur.kz

О планах Назарбаева рассказала Акорда

Анонс предстоящих событий с участием главы государства Нурсултана Назарбаева опубликовала Акорда.

Источник: Nur.kz

Анонс предстоящих событий с участием главы государства Нурсултана Назарбаева опубликовала Акорда, сообщает NUR.KZ.

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14 сентября состоится пресс-конференция Нурсултана Назарбаева для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации.

16 сентября 2017 года состоится государственный визит главы государства в Республику Узбекистан.

В Ташкенте предполагается проведение встречи с Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Также, в ходе визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в казахстанско-узбекском бизнес-форуме.

17 сентября 2017 года президент Казахстана совершит рабочий визит в Туркменистан. В рамках визита глава государства посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.

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