О планах Назарбаева рассказала Акорда
Анонс предстоящих событий с участием главы государства Нурсултана Назарбаева опубликовала Акорда.
Анонс предстоящих событий с участием главы государства Нурсултана Назарбаева опубликовала Акорда.
Анонс предстоящих событий с участием главы государства Нурсултана Назарбаева опубликовала Акорда, сообщает NUR.KZ.
14 сентября состоится
16 сентября 2017 года состоится государственный визит главы государства в Республику Узбекистан.
В Ташкенте предполагается проведение встречи с Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которой будут обсуждены пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Также, в ходе визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в
17 сентября 2017 года президент Казахстана совершит рабочий визит в Туркменистан. В рамках визита глава государства посетит V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.