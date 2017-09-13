Назначен заместитель председателя Национального Банка
Распоряжением Главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
Курманов Жанат Бостанович родился 22 февраля 1962 года.
В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, физик;.
В 1996 году окончил Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист.
Является кандидатом
1985−1992 годы — инженер, младший научный сотрудник института ядерной физики академии наук Казахстана;.
1992−1996 годы — младший научный сотрудник объединенного института ядерных исследований РАН;.
1996−1999 годы — начальник финансового управления,
1999−2002 годы — начальник управления регулирования и лицензирования, заместитель директора, директор департамента страхового надзора, заместитель директора департамента банковского и страхового надзора Национального Банка Республики Казахстан;.
2002−2006 годы — генеральный директор акционерного общества «ГНПФ»;.
С сентября 2005 года — член совета директоров акционерного общества «Казахстанский актуарный центр»;.
2006−2007 годы — заместитель генерального директора АО «НПФ «ГНПФ»;.
С июня 2008 года — член совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»;.
С августа 2009 года — член совета директоров акционерного общества Halyk Finance;.
С сентября 2009 года — член совета директоров акционерного общества «Халык Life»;.
2012−2016 годы — председатель Биржевого совета акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»;.
2012−2016 годы — члена совета директоров — независимый директор Казахстанской фондовой биржи (KASE), независимый директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана»;.
С марта 2016 года — председатель совета директоров Казахстанской фондовой биржи — KASE.