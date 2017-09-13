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17:42 (мск), источник: Kapital.kz

Назначен заместитель председателя Национального Банка

Распоряжением Главы государства Курманов Жанат Бостанович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

Источник: Kapital.kz

Курманов Жанат Бостанович родился 22 февраля 1962 года.

В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, физик;.

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В 1996 году окончил Московский институт экономики, менеджмента и права, экономист.

Является кандидатом физико-математических наук, тема диссертации «Упругое рассеяние и процессы перезарядки ионов на легких ядрах при низких энергиях».

1985−1992 годы — инженер, младший научный сотрудник института ядерной физики академии наук Казахстана;.

1992−1996 годы — младший научный сотрудник объединенного института ядерных исследований РАН;.

1996−1999 годы — начальник финансового управления, вице-президент, управляющий проектами АОЗТ «KBS», начальник финансового управления ОАО «Страховая компания KBS Garant», управляющий проектами ЗАО «KBS», консультант проекта TACIS;.

1999−2002 годы — начальник управления регулирования и лицензирования, заместитель директора, директор департамента страхового надзора, заместитель директора департамента банковского и страхового надзора Национального Банка Республики Казахстан;.

2002−2006 годы — генеральный директор акционерного общества «ГНПФ»;.

С сентября 2005 года — член совета директоров акционерного общества «Казахстанский актуарный центр»;.

2006−2007 годы — заместитель генерального директора АО «НПФ «ГНПФ»;.

С июня 2008 года — член совета директоров акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»;.

С августа 2009 года — член совета директоров акционерного общества Halyk Finance;.

С сентября 2009 года — член совета директоров акционерного общества «Халык Life»;.

2012−2016 годы — председатель Биржевого совета акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа»;.

2012−2016 годы — члена совета директоров — независимый директор Казахстанской фондовой биржи (KASE), независимый директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана»;.

С марта 2016 года — председатель совета директоров Казахстанской фондовой биржи — KASE.

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