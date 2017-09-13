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17:22 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутск станет центром Международной ассоциации озёрных регионов

Иркутск станет центром Ассоциации озёрных регионов. Меморандум о создании объединения подписали сегодня в правительстве Прибайкалья.

Источник: Вести Иркутск

Восстанавливать, рационально использовать и охранять озёра призывает текст Меморандума. Международная ассоциация призвана объединить прежде всего регионы России. А также подключить к решению глобальной проблемы заинтересованные страны Европы и Азии. Главную роль Иркутской области в создании нового объединения объясняет сохранение Байкала. Ведь на долю уникального озера приходится 88% всего запаса пресной воды России. Первым мероприятием в поддержку организации новой международной ассоциации стал Байкальский экологический водный форум-2017. В числе пунктов решения глобальной проблемы развитие экотуризма, системный подход к переработке отходов и повышение уровня экологической культуры.

— Мы рассматриваем озёра как источник уникальных знаний, а их состояние — как уровень цивилизованного развития нации. Для нас чистота и биологическое разнообразие озёрных ресурсов являются показателем нравственного и физического здоровья населения приозёрных регионов, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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