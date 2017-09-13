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18:20 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Конгресс народов России проходит в Нижнем Новгороде

Сегодня в главном ярмарочном доме открылся Конгресс народов России. Он проходит в рамках международного бизнес-саммита, который получит официальный старт только завтра.

Источник: Reuters

Конгресс посвящён 100-летию государственного органа по национальной политике и поднимает важные для страны вопросы. Например, сегодня участники мероприятия говорили о гармонизации межнациональных отношений, об укреплении общероссийской идентичности как приоритетном направлении государственной национальной политики.

В Нижегородской области проживает более 100 национальностей и этнических групп, официально зарегистрировано около 40 национальных общественных объединений. Наш регион готов делиться своим опытом межнациональных взаимоотношений и открыт к сотрудничеству.

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