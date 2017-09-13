Конгресс народов России проходит в Нижнем Новгороде

Конгресс посвящён 100-летию государственного органа по национальной политике и поднимает важные для страны вопросы. Например, сегодня участники мероприятия говорили о гармонизации межнациональных отношений, об укреплении общероссийской идентичности как приоритетном направлении государственной национальной политики.



В Нижегородской области проживает более 100 национальностей и этнических групп, официально зарегистрировано около 40 национальных общественных объединений. Наш регион готов делиться своим опытом межнациональных взаимоотношений и открыт к сотрудничеству.