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09:49 (мск), источник: Volga News

Игорь Левитин: «Никаких рисков, что “Самара Арена” не будет возведена своевременно, мы не видим»

В среду, 13 сентября, в Самару с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ, заместитель председателя координационного совета программы подготовки к проведению в России чемпионата мира по Футболу 2018 года Игорь Левитин.

Источник: samregion.ru

Игорь Левитин в сопровождении губернатора Николая Меркушкина оценил ход строительства стадиона «Самара Арена», ознакомился с планами по благоустройству контура безопасности и прилегающей к стадиону территории. Также помощнику президента подробно доложили, как после мундиаля будет использовано наследие ЧМ-2018.

Николай Меркушкин пояснил, что в будущем рядом со стадионом появится несколько крупных спортивных объектов, в том числе Ледовый дворец спорта и велотрек. Главной достопримечательностью этого района Самары призван стать технополис «Гагарин-центр».

Здесь также будет разбит большой парк с пешеходными дорожками и зонами отдыха, аттракционами, несколько спортивных зон не только для футбола, но и занятий другими видами спорта. Мы рассчитываем, что со временем здесь будет главная притягательная точка Самары.
Николай Меркушкин

В рамках визита зампред координационного совета программы подготовки к проведению в России чемпионата мира по Футболу 2018 года Игорь Левитин также провел на «Самара Арене» выездное совещание, посвященное ходу строительства стадиона, где были подробно рассмотрены вопросы подготовки транспортной инфраструктуры региона к ЧМ-2018 и готовности Самары в целом.

После совещания в беседе с представителями СМИ Игорь Левитин подчеркнул, что подробные доклады подрядчиков и личные впечатления позволяют с уверенностью говорить — стадион «Самара Арена» обязательно удивит участников и гостей ЧМ-2018.

«Стадион имеет свои особые отличия от других. По строительству хочу сказать — никаких рисков, что “Самара Арена” не будет возведена своевременно, мы не видим», — подчеркнул Игорь Левитин.

В свою очередь, Николай Меркушкин поблагодарил Игоря Левитина за поддержку идеи о переносе места строительства самарского стадиона в район поселка Радиоцентр.

«Игорь Евгеньевич у нас не первый раз. Он был в Самаре, когда принималось главное решение — о переносе места строительства стадиона к ЧМ-2018. Мы долго советовались. Я хочу сегодня сказать слова благодарности Игорю Евгеньевичу от имени всех самарцев, потому что такой стадион, который мы сегодня видим, мы на стрелке реки Волги и Самары построить бы не смогли», — заверил глава региона.

Что касается хода работ, Николай Меркушкин заверил: они активно ведутся.

«Никаких рисков нет. Сегодня подрядчики доложили — до конца осени все основные строительные работы будут завершены. Параллельно мы ведем работы по благоустройству территории. До декабря мы работы планируем завершить», — резюмировал Николай Меркушкин.

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