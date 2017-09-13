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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Митрохин отказал Гудкову в участии в выборах мэра Москвы от «Яблока»

Председатель столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что бывший депутат Госдумы и оппозиционер Дмитрий Гудков не сможет участвовать в выборах мэра Москвы от движения. Об этом он написал на своей странице в Twitter в среду, 13 сентября.

По его словам, политик «окончательно зачеркнул свои шансы», когда отказался принимать участие в дебатах.

Ранее в среду Митрохин вызвал Гудкова на дискуссию по итогам прошедших выборов, по проблемам Москвы и выборам мэра. В качестве площадки для дебатов он предложил радиостанцию «Эхо Москвы».

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В ответ Гудков написал в Facebook, что не видит смысла принимать вызов. «К политическому союзнику у меня вопросов нет. Единственный, с кем сейчас имеет смысл дебатировать в столице, — это [мэр] Сергей Собянин», — отметил политик.

Оппозиционер отметил, что с Митрохиным дискутировал два раза за последние полгода. «Поскольку результаты прежних дебатов, как оказалось, не могут являться основанием для моего выдвижения, а решение принимается “Яблоком” на региональной конференции, то любые дискуссии не имеют смысла, так как осенью, насколько мне известно, конференция как раз и пройдет», — добавил он.

В воскресенье, 10 сентября, в стране прошел единый день голосования. В Москве выбирали депутатов в собрания муниципальных округов столицы. Большинство голосов у «Единой России» (75 процентов), при этом второе место заняла партия «Яблоко» — от нее избрались около 180 человек. Кандидатов движения поддерживал штаб «Объединенных демократов» Гудкова.

Выборы мэра Москвы должны состояться в 2018 году. Предыдущее голосование проводилось в 2013-м, тогда на них победил Сергей Собянин, второе место досталось оппозиционеру Алексею Навальному.

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