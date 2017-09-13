Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после опустошительных ураганов

Источник: AP 2017

«После разрушений, нанесенных ураганами “Ирма” и “Харви”, сокращение налогов и проведение налоговой реформы необходимо как никогда ранее. Вперед, Конгресс!» — написал Трамп.

Администрация президента США планирует до конца 2017 года провести налоговую реформу, направленную на упрощение налоговой системы в стране. Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal президент называл проведение данной реформы основным приоритетом Белого Дома.

Реформа рассчитана, в том числе, на снижение налоговой нагрузки на бизнес и с представителей среднего класса. Планируется, что ставка налога для предпринимателей сократится с 35% до 15%, в то время как налоги с состоятельных граждан США могут вырасти.