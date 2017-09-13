Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после опустошительных ураганов

«После разрушений, нанесенных ураганами “Ирма” и “Харви”, сокращение налогов и проведение налоговой реформы необходимо как никогда ранее. Вперед, Конгресс!» — написал Трамп.
Администрация президента США планирует до конца 2017 года провести налоговую реформу, направленную на упрощение налоговой системы в стране. Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal президент называл проведение данной реформы основным приоритетом Белого Дома.
Реформа рассчитана, в том числе, на снижение налоговой нагрузки на бизнес и с представителей среднего класса. Планируется, что ставка налога для предпринимателей сократится с 35% до 15%, в то время как налоги с состоятельных граждан США могут вырасти.
В конце августа на юго-восточные штаты США обрушился ураган «Харви», в начале сентября ураган «Ирма» достиг американского побережья. По мнению экспертов AccuWeather, потенциальный ущерб от обоих ураганов, по предварительным оценкам составит около $290 млрд.