Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Швеция резко сменила курс и ответит России ударом на удар
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
"До и после пластики": Варнава поделилась фото в юности - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
8Котопоезд из Японии
19:11 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после опустошительных ураганов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне ущерба от обрушившихся на США ураганов «Ирма» и «Харви» проведение налоговых реформ стране необходимо более чем когда-либо, об этом президент написал в своем твиттере.

Источник: AP 2017

«После разрушений, нанесенных ураганами “Ирма” и “Харви”, сокращение налогов и проведение налоговой реформы необходимо как никогда ранее. Вперед, Конгресс!» — написал Трамп.

Администрация президента США планирует до конца 2017 года провести налоговую реформу, направленную на упрощение налоговой системы в стране. Ранее в интервью изданию The Wall Street Journal президент называл проведение данной реформы основным приоритетом Белого Дома.

Реформа рассчитана, в том числе, на снижение налоговой нагрузки на бизнес и с представителей среднего класса. Планируется, что ставка налога для предпринимателей сократится с 35% до 15%, в то время как налоги с состоятельных граждан США могут вырасти.

В конце августа на юго-восточные штаты США обрушился ураган «Харви», в начале сентября ураган «Ирма» достиг американского побережья. По мнению экспертов AccuWeather, потенциальный ущерб от обоих ураганов, по предварительным оценкам составит около $290 млрд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
Схема финансирования «Северного потока» будет пересмотрена
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
Лучшие и худшие паспорта мира: быть россиянином стало выгоднее
Спорт
Третьяк посоветовал Овечкину смириться с неучастием в Олимпиаде НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Игр-2018
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Промзоны Петербурга застроят жильем для реновации
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Студия с изолированной спальней: проект в Петербурге
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь