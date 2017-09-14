Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
17 советов от самых старых людей планеты
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
17Королевская катастрофа
09:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Елизавета Солонченко встретилась в Нижнем Новгороде с делегацией Республики Сербской

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, встреча состоялась 13 сентября.

Источник: gorduma.nnov.ru

Стороны обсудили перспективы экономического, образовательного и культурного сотрудничества, взаимодействия в сфере туристических обменов. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко пригласила членов делегации посетить столицу Приволжья в дни проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также принять участие в торжествах, посвященных 150-летию Максима Горького.

Особый стимул для развития двусторонних отношений дает тот факт, что республика не поддержала введение санкций против РФ.

«У нас много предприятий, которые сейчас запускают совместные проекты, которые имеют сербское происхождение. Мы планируем наладить взаимовыгодный обмен технологиями и расширение сотрудничества. Республика готова поставлять нам продукцию, которая необходима, в том числе, и нижегородскому региону», — заявила в ходе встречи Елизавета Солонченко.

Со своей стороны министр индустрии, энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Петар Джокич отметил, что за полтора года, прошедшие с его предыдущего визита в Нижний Новгород, город заметно преобразился. Он подчеркнул, что в рамках международного бизнес-саммита планируется подписание ряда конкретных соглашений о сотрудничестве.

«Прежде всего надеемся на развитие сотрудничества в области промышленности, особенно если учесть возможности, которыми располагает ваш город и регион в целом. Наш трехдневный визит на международный бизнес-саммит, безусловно, будет содействовать тому, что мы поднимем наше сотрудничество на новый уровень», — отметил Петар Джокич.

Как сообщалось ранее, более полусотни делегаций зарубежных стран и регионов России планируют принять участие в бизнес-саммите на Нижегородской ярмарке.

Напомним, что сам VI международный бизнес-саммит пройдет на Нижегородской ярмарке с 14 по 16 сентября 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь