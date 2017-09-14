Елизавета Солонченко встретилась в Нижнем Новгороде с делегацией Республики Сербской

Источник: gorduma.nnov.ru

Стороны обсудили перспективы экономического, образовательного и культурного сотрудничества, взаимодействия в сфере туристических обменов. Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко пригласила членов делегации посетить столицу Приволжья в дни проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также принять участие в торжествах, посвященных 150-летию Максима Горького.

Особый стимул для развития двусторонних отношений дает тот факт, что республика не поддержала введение санкций против РФ.

«У нас много предприятий, которые сейчас запускают совместные проекты, которые имеют сербское происхождение. Мы планируем наладить взаимовыгодный обмен технологиями и расширение сотрудничества. Республика готова поставлять нам продукцию, которая необходима, в том числе, и нижегородскому региону», — заявила в ходе встречи Елизавета Солонченко.

Со своей стороны министр индустрии, энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Петар Джокич отметил, что за полтора года, прошедшие с его предыдущего визита в Нижний Новгород, город заметно преобразился. Он подчеркнул, что в рамках международного бизнес-саммита планируется подписание ряда конкретных соглашений о сотрудничестве.

«Прежде всего надеемся на развитие сотрудничества в области промышленности, особенно если учесть возможности, которыми располагает ваш город и регион в целом. Наш трехдневный визит на международный бизнес-саммит, безусловно, будет содействовать тому, что мы поднимем наше сотрудничество на новый уровень», — отметил Петар Джокич.

Как сообщалось ранее, более полусотни делегаций зарубежных стран и регионов России планируют принять участие в бизнес-саммите на Нижегородской ярмарке.