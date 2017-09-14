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09:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэр Воронежа назвал кадровые изменения в строительном блоке позитивными

По словам Александра Гусева, выбранные чиновники — профессионалы.

Источник: Reuters

Вопросу выбора почетных граждан депутаты гордумы уделили больше всего времени. В общем, на заседании успели рассмотреть около 30 пунктов. В числе главных — утверждение новых назначений. От приставки и.о. в мэрии избавились сразу три чиновника.

Так народные избранники согласовали кандидатуру руководителя управления ЖКХ — Сергея Петрина, который был в статусе исполняющего обязанности с марта 2017 года. Его поддержали все 29 депутатов. Утвердили и Владимира Пешкова — руководителя управления строительной политики. Так же единодушны были и в отношении нового вице-мэра по градостроительству — Артура Кулешова. На посту исполняющего обязанности он был с июля.

Кстати, в этой сфере к городским властям у депутатов оказались вопросы. Обсуждали отзывы разрешений на строительство. Мэр заверил, что проблемами займется новая команда профессионалов. Нашумевшие случаи глава города назвал случайными.

Александр Гусев, глава Воронежа:

«Ошибки, наверное, у всех могут быть. Я хочу сказать, что, по крайней мере, анализ, который мы проводим, показывает, что нет умысла. Возможно, что изучая пакет документов не весь его видим, потому что у нас в регламенте прописан не весь пакет документов, который, может, более широко нужно рассматривать».

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