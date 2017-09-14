Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году
Москва не будет финансировать организацию, пока права российских парламентариев полностью не восстановят.
Москва не будет финансировать организацию, пока права российских парламентариев полностью не восстановят.
Россия не будет размораживать треть своих взносов в Совет Европы (СЕ). Речь идет о средствах, предусмотренных на работу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году. Об этом «Известиям» рассказал
— Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет. Я напомню, что российскую делегацию полностью лишили голоса в ПАСЕ. Пока это не будет изменено, Москва не вернется к работе в Парламентской ассамблее и, соответственно, не будет платить взносы. Окончательное решение пока не принято, его принимают органы исполнительной власти. Но в любом случае, если не будет изменений регламента и права российских парламентариев не будут полностью восстановлены, Москва не будет вносить взносы и, соответственно, не вернется в ПАСЕ, — сказал Петр Толстой.
Как сообщили «Известиям» российские дипломатические источники, изменения в регламенте организации до конца 2017 года маловероятны.
Петр Толстой напомнил, что Россию лишили возможности полноценно работать в ПАСЕ решением меньшинства депутатов.
— Москва исходит из принципов, что ПАСЕ состоит из парламентариев стран, избираемых народом, — пояснил парламентарий. — Соответственно, лишение права голоса — то есть права выступать в ПАСЕ — является дискриминацией народа самой крупной европейской страны.
Россия является одним из пяти основных плательщиков в СЕ. Общая сумма взносов составляет около 40 млн евро. Средства распределяются на работу ПАСЕ, Комитета министров, Конгресса местных и региональных властей СЕ, а также Европейского суда по правам человека.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне этого года заморозила треть взносов в СЕ.