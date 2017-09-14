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02:20 (мск), источник: Известия

Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году

Москва не будет финансировать организацию, пока права российских парламентариев полностью не восстановят.

Источник: Reuters

Россия не будет размораживать треть своих взносов в Совет Европы (СЕ). Речь идет о средствах, предусмотренных на работу Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) в 2018 году. Об этом «Известиям» рассказал вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Такая мера предусматривается в связи с тем, что ПАСЕ до сих пор не приняла поправки в регламент организации, исключающие возможность лишения полномочий национальных делегаций.

Москва готова продлить решение о заморозке части взноса в Совет Европы, предназначенной для финансирования его Парламентской ассамблеи. Эта сумма составляет около 11 млн евро.
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— Россия заморозила взносы в ПАСЕ, так как отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации. Мы считаем, что пока не будет изменен регламент ее работы, смысла нашего участия в ней нет. Я напомню, что российскую делегацию полностью лишили голоса в ПАСЕ. Пока это не будет изменено, Москва не вернется к работе в Парламентской ассамблее и, соответственно, не будет платить взносы. Окончательное решение пока не принято, его принимают органы исполнительной власти. Но в любом случае, если не будет изменений регламента и права российских парламентариев не будут полностью восстановлены, Москва не будет вносить взносы и, соответственно, не вернется в ПАСЕ, — сказал Петр Толстой.

Как сообщили «Известиям» российские дипломатические источники, изменения в регламенте организации до конца 2017 года маловероятны.

Петр Толстой напомнил, что Россию лишили возможности полноценно работать в ПАСЕ решением меньшинства депутатов.

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— Москва исходит из принципов, что ПАСЕ состоит из парламентариев стран, избираемых народом, — пояснил парламентарий. — Соответственно, лишение права голоса — то есть права выступать в ПАСЕ — является дискриминацией народа самой крупной европейской страны.

Россия является одним из пяти основных плательщиков в СЕ. Общая сумма взносов составляет около 40 млн евро. Средства распределяются на работу ПАСЕ, Комитета министров, Конгресса местных и региональных властей СЕ, а также Европейского суда по правам человека.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне этого года заморозила треть взносов в СЕ.

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