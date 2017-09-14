Джимми Картер назвал современную политическую систему США «олигархией»

Источник: AP 2017

ТАСС, 14 сентября. Тридцать девятый президент США демократ Джимми Картер охарактеризовал нынешнюю политическую систему в Соединенных Штатах как «олигархию». С таким заявлением бывший глава государства выступил в среду в штаб-квартире «Центра Картера» в Атланте (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press (AP).

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По словам 92-летнего политика, деньги играют все большую роль в политической жизни США, что делают страну похожей «на олигархию, а не демократию». «Сохраняйте мир, продвигайте права человека и говорите правду», — такие рекомендации политикам дал Картер.

В своем выступлении он затронул и кризис на Корейском полуострове. «Я бы немедленно отправил своего человека в Пхеньян, если бы не поехал туда сам», — сказал Картер, напомнив, что сам был в КНДР трижды. По его мнению, Пхеньян ищет гарантий ненападения со стороны США, а администрация президента Дональда Трампа идет на конфронтацию. «Пока мы не поговорим с ними и не будем относиться к ним с уважением, как к людям, которыми они и являются, не будет, как мне кажется, никакого прогресса», — сказал Картер.

Бывший глава государства подверг критике и политику США на Ближнем Востоке. Демократ отметил, что он и «Центр Картера» находятся во взаимодействии со многими сторонами конфликта, а также с российскими властями, чтобы добиться мира в Сирии.