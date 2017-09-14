В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО

Источник: РИА "Новости"

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«Я уверен, что мы восстановим наши отношения с НАТО и вернемся к замечательной форме сотрудничества: Совет Россия — НАТО. Думаю, что это произойдет в следующем году или, в крайнем случае, в ближайшие два года», — отметил Фомин.

Свою уверенность Фомин объяснил тем, что и Россия, и НАТО «знают цену мира». «И мы видим, как хрупок может быть мир, в том числе, и в Европе», — подчеркнул Фомин.