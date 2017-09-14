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05:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Миклушевский рассказал, что было в «зеленой папке» Путина

Глава Приморья заверил, что по каждому обращению уже началась работа.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал, что было в «зеленой папке», которую президент РФ Владимир Путин передал ему во время двусторонней встречи во время ВЭФ-2017. По его словам, глава государства передал для исполнения обращения приморцев, которые поступили во время «Прямой линии с Владимиром Путиным». Губернатор заверил, что по каждому обращению уже началась работа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Не все вопросы смогли прозвучать в эфире в силу ограниченности времени, но решать их нужно в любом случае. Президент передал их мне. Людей волнуют вопросы по ремонту дорог, строительству детских садов, обеспечению жильем детей-сирот и другие. Я уже дал поручения профильным вице-губернаторам, мэрам городов и главам районов. Вопросов много, но их нужно решать. О результатах, конечно же, будем докладывать президенту и информировать общественность», — заявил губернатор.

Так, например, жители села Нижние Лужки Чугуевского района пожаловались президенту на бездействие местной администрации — «река опять вышла из берегов, когда сделают русло, администрация ничего не делает», написали они. Школьники из Уссурийского городского округа рассказали, что в селе Долины, где они проживают, нет интернета. По этим и другим обращениям жителей Приморья уже начата работа.

Во время двусторонней встречи с президентом Владимир Миклушевский также обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины, а также сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости.

По словам губернатора, все три инициативы одобрены и уже подписаны Владимиром Путиным.

Отметим, в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, также включён вопрос экологического состояния Находки. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

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