Миклушевский рассказал, что было в «зеленой папке» Путина
Глава Приморья заверил, что по каждому обращению уже началась работа.
Глава Приморья заверил, что по каждому обращению уже началась работа.
Владивосток, 14 сентября, PrimaMedia.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал, что было в «зеленой папке», которую президент РФ Владимир Путин передал ему во время двусторонней встречи во время ВЭФ-2017. По его словам, глава государства передал для исполнения обращения приморцев, которые поступили во время «Прямой линии с Владимиром Путиным». Губернатор заверил, что по каждому обращению уже началась работа, сообщили ИА PrimaMedia в
«Не все вопросы смогли прозвучать в эфире в силу ограниченности времени, но решать их нужно в любом случае. Президент передал их мне. Людей волнуют вопросы по ремонту дорог, строительству детских садов, обеспечению жильем
Так, например, жители села Нижние Лужки Чугуевского района пожаловались президенту на бездействие местной администрации — «река опять вышла из берегов, когда сделают русло, администрация ничего не делает», написали они. Школьники из Уссурийского городского округа рассказали, что в селе Долины, где они проживают, нет интернета. По этим и другим обращениям жителей Приморья уже начата работа.
Во время двусторонней встречи с президентом Владимир Миклушевский также обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины, а также сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости.
По словам губернатора, все три инициативы одобрены и уже подписаны Владимиром Путиным.
Отметим, в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, также включён вопрос экологического состояния Находки. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.